Halid Bešlić: 70 godina kralja

Halid Bešlić jedna je od rijetkih zvijezda za koju ćete teško čuti neku lošu riječ. Obično su pjevači ne meti javnosti koja ih baš i ne štedi. No, Halid je nešto drugo. On je apsolutni kralj muzičke scene i čovjek ogromnog srca.

Kad se koža naježi Uvijek se trudio svojoj publici dati osjećaj da on nije ništa drugačiji, niti bolji od njih. Već mu je samo Bog dao talent za pjesmu. Zbog tog talenta širom svijeta se prolamaju arene i dvorane od Halidovih hitova, a ovih dana ulaznice za njegov tradicionalni novogodišnji nastup u hotelu „Hills“ na Ilidži plaćaju se „suhim zlatom“. Pisati o Halidovoj karijeri nije jednostavan novinarski zadatak. Jer, kako u jedan tekst da stane jedinstvena karijera, koja je počela prije skoro 45 godina. Tu su bezbrojni megahitovi, koncertni spektakli čijim notama se ispisuje muzička historija ovih prostora... Dovoljno je doživjeti huk dvorane jednog koncerta, da se nikad ne zaboravi trenutak kada se koža naježi. A takvih je u Halidovoj karijeri bezbroj. Rođen je 20. novembra 1953. u zaseoku Vrapci, kod Knežine, općina Sokolac, a u njegovih 70 godina stalo je 100 života. Amaterski se počeo baviti pjevanjem još kao učenik osnovne škole, kroz razna kulturno-umjetnička društva, a najduže vremena je proveo u KUD "Zija Dizdarević". Najveći oslonac To je potrajalo sve do odsluženja vojnog roka u bivšoj Jugoslaviji. Nakon povratka iz vojske, krenuo je s nastupima u sarajevskim i drugim restoranima, što je potrajalo pet do šest godina. Prvu singl ploču snimio je 1979. od, a ostalo je muzička historija. Ljubav svog života, suprugu Sejdu, Halid je sreo u vrijeme kada je započinjao karijeru. U početku, Sejda je radila u fabrici čokolade, ali ubrzo je donijela odluku koja će oblikovati njihovu budućnost - napustila je svoj posao kako bi se u potpunosti posvetila porodici. Sejda je Halidov najveći oslonac i temelj porodice. Njihovu ljubav krunisalo je rođenja sina Dine. Halid i Sejda željeli su još djece, ali sudbina je stavila težak ispit pred njih. - Operacija tumora je Sejdi uskratila mogućnost da ponovno postane majka, bili smo užasno tužni zbog toga - rekao je Halid jednom prilikom. Godina 2014. označila je novu prekretnicu u Halidovom životu kada je postao dedo. Njegov sin Dino i snaha Mahira su dobili blizance Lamiju i Belmina-Kana. Rođenje blizanaca Halid je doživio kao najveću sreću u svom životu. - Unuci su mi promijenili život. Nisam vjerovao da to može da se desi - govorio je Bešlić.





Halid s porodicom: Okružen najvažnijim osobama u životu . Avaz

Nešto posebno Taj događaj definitivno je u zaborav bacio tešku saobraćajnu nesreću koja se desila 2009. poslije koje je Halid deset dana bio u komi. - Svaki dan prolazim pored mjesta gdje sam doživio nesreću. Stalno pomislim je li se tada nešto moglo promijeniti. Volio bih da se to nije desilo, a možda je to i dobro jer sam prestao pušiti i to je vrlo bitno za moju karijeru - izjavio je Halid svojevremeno. Njegovo srce prije nekoliko godina se javilo, ali, hvala Bogu, nije bilo ništa što jedan stent nije mogao riješiti. Iza Halida su prepunjeni koncerti u Zetri, zagrebačkoj Areni, slovenskim Križankama... i gdje sve ne, a publika je i dalje željna. Kako reče jedne prilike jedan njegov veliki obožavalac: „Halid je nešto posebno, ja plačem kad on pjeva, a opet mi liječi dušu. Bože, kakva je to legenda“. Šta je rekao babi Muji Prve nastupe Halid je imao u jednoj kafani na Romaniji. Kada je za to čuo njegov rahmetli babo Mujo, došao je u kafanu, ne baš prijateljski raspoložen, i htio je da ga vodi kući. Nije želio da mu sin bude pjevač. Halid je gajio ogromnu ljubav i poštovanje prema ocu, no tada je skupio snagu i rekao mu da ostaje tu, jer - muzika je njegov život. „Malo je malo dana...“ Halid je 2004. godine za filma Pjera Žalice „Kod amidže Idriza“ snimio numeru autora Saše Lošića „Malo je malo dana“ koja je u međuvremenu postala megahit. Dvije godine kasnije glumio je u „Karauli“ Rajka Grlića, ali s pjesmom imenjaka Halida Muslimovića „Oj, jarane, jarane“. Za seriju „Ubice moga oca“ snimio je pjesmu „Ja bez tebe ne mogu da živim“, a s Draženom Žerićem Žerom snimio je duet za seriju „Orient Express“.



Gljiva i Bešlić: Bili su pakleni tandem . Facebook