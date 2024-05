Bajaga otvorio dušu: Moj život nakon razvoda

Legendarni muzičar Momčilo Bajagić Bajaga prvi put je progovorio o životu nakon razvoda braka koji je trajao 33 godine.

On sada živi s novom partnericom o čemu je sada otvoreno progovorio.

- To nešto novo što mi se događa je drukčije. Sada sam na prekretnici i ne znam kako će sve to biti. Nadam se da će se sva ta osjećanja pomiriti i da ću se vratiti u normalu. Kada imam koncert isključim se iz svega. To mi dođe kao terapija. Hvale me i dečki iz benda da odlično pjevam i jako dobro sviram gitaru - rekao je muzičar u emisiji "Ekskluzivno".