Dženifer Lopez (Jennifer) otkazala je svoju koncertnu turneju "This Is Me... Live" i to usred glasina o razvodu s Benom Aflekom (Affleck). Turneja je bila planirala za juli ove godine.

Kao razlog navedeno je to da zvijezda želi da provodi više vremena s porodicom.

- Dženifer uzima slobodno vrijeme kako bi bila sa svojom djecom, porodicom i bliskim prijateljima. Za one koji su kupili putem Ticketmastera, ulaznice će automatski biti vraćene, fanovi više ništa ne moraju učiniti - saopćeno je.