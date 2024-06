Najveći roker bivše Jugoslavije pokrenuo radio stanicu!

Branimir Džoni Štulić, alfa i omega Azre, jedne od najvećih rock grupa Jugoslavije, i jedan od najvećih umjetnika Balkana, pokrenuo je svoju radio stanicu, saznaje Telegraf.

Štulić, koji od raspada Jugoslavije živi u Holandiji, odlučio je da stanicu nazove "Radio Propileja", a u opisu piše da je "Radio Propileja hram muzike jednog vremena".

Radio Propileju je moguće slušati na platformi Zeno.fm, na ovoj adresi.

Propileji su, inače, tremovi ispred ulaza u hram u staroj Grčkoj, i glavni ulazi na starogrčke akropolje. Čuveni su propileji na glavnom ulazu Atinskog Akropolja, prolaz sagrađen od bijelog mermera.

Branimirov otac Ivan Štulić, porijeklom iz Dalmacije, radio je kao oficir JNA u kasarni u Skoplju, gdje je Džoni i rođen 1953. godine. 1958. se Štulići vraćaju u Hrvatsku jer je njegov otac dobio premještaj u Jastrebarsko, nadomak Zagreba. Poslije dvije godine porodica se seli u Zagreb.

Poslije gimnazije Džoni je odslužio 15 mjeseci vojske, da bi upisao filozofiju, prebacio se na sociologiju, i tu "zalutao". Poslije toga je napravio najveći bend na ovim prostorima, "Azru", a sve poslije toga je već jistorija muzike i umjetnosti...

Štulić je već 1984. godine otišao u Holandiju, gdje je napravio trostruki album "It Ain't Like in the Movies at All". On je tamo i upoznao suprugu Jozefinu Frudmajer. Na 4 godine se vratio u Jugoslaviju (1987-1991.), a poslije početka ratova zauvijek se preselio u Holandiju, gdje se bavi muzikom, prevođenjem starih tekstova i pisanjem.