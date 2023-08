Legendarni borac o Mekgregoru: Ne želi se boriti, samo sjedi na jahti, šmrče kokain i pije viski!

- Konor voli biti u centru pažnje, voli da se njegovo ime ističe. U stilu Dilona Danisa, priča stvari za koje zna da se neće dogoditi. Uđi tamo i bori se, brate. U ovom sportu možete puno pričati, ali morate to potkrijepiti.

Tako je Konor i stekao ime, pričao je sr**a, ali bi ih potkrijepio „unutra“ i zato smo ga voljeli. Sada, međutim, priča svoja sr**a, ali sjedi na jahti, šmrče kokain i pije viski. Nikoga, zapravo, nije više briga - rekao je Brown u posljednjoj epizodi "The Fighter vs. The Writer" podcasta.

Iskusni Amerikanac smatra da se Mekgregorova priča još uvijek može promijeniti, ali samo pod uslovom da se vrati u oktagon i isporuči kvalitetne predstave. Također, ističe da i njegov sat za to otkucava jer je od njegove posljednje borbe prošlo više od dvije godine.