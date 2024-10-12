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U JUDO KLUB BORSU

Olimpijska pobjednica Barbara Matić stiže u Mostar

Poznata po svojoj iznimnoj karijeri i brojnim uspjesima, Barbara će se pridružiti treninzima s reprezentativcima iz Borse

Barbara Matić. Judo klub Borsa

A. O.

12.10.2024

Barbara Matić, olimpijska pobjednica iz Pariza, dvostruka svjetska prvakinja i jedna od najuspješnijih sportašica u historiji Hrvatske, dolazi u Mostar kako bi provela nekoliko dana trenirajući u Judo klub Borsu.

Poznata po svojoj iznimnoj karijeri i brojnim uspjesima, Barbara će se pridružiti treninzima s reprezentativcima iz Borse, te će također voditi nekoliko specijaliziranih treninga.

Ova posjeta još jednom potvrđuje važnost judo kluba Borsa kao centra okupljanja vrhunskih sportista i razvoja budućih generacija, čime Mostar postaje važno mjesto na sportskoj karti regije, saopćeno je iz Kluba.

# PARIZ
# MOSTAR
# BARBARA MATIĆ
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