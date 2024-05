Grin poručio Nurkiću: Trebaš stručnu pomoć, veliki mlakonjo

- "Ovaj brat treba stručnu pomoć". Ne, ti trebaš pomoć, veliki mlakonjo". Reci mi ovo Šek, kako možeš napisati "to je to, kraj", a imaš najgori playoff rekord u NBA historiji i najgori procenat pobjeda". Ipak i pored svega odlučiš da napišeš to na platformi X. Čovječe, mogu prespavati sljedećih pet godina, a ti i dalje nećeš imati ni pola playoff pobjeda koje smo mi ostvarili. Kako ćeš napisati tako nešto? I onda ja trebam pomoć. Kako da ne. Ko treba pomoć ovdje - pitao je.

Inače, Grin je dobio u decembru prošle godinu suspenziju kada je udario Nurkića.