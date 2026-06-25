Zagrljaj Belme Džeko i Arne Alajbegović u Sijetlu

Velike pobjede ne slave samo igrači na terenu. One pripadaju i porodicama koje godinama prolaze svaki korak puta zajedno s njima, dijeleći i teške i najljepše trenutke.

U moru emocija nakon novog trijumfa reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, jedan prizor sa tribina posebno je dirnuo srca navijača.

Majka kapitena Edina Džeke, Belma Džeko, i majka mladog reprezentativca Kerima Alajbegovića, Arna Alajbegović, pronašle su jedna drugu među hiljadama navijača i podijelile iskren zagrljaj u trenutku kada su emocije dostigle vrhunac.

Suze radosnice, osmijesi i pogledi puni ponosa govorili su više od bilo kakvih riječi. Bio je to trenutak sreće dvije majke koje su godinama bile najveća podrška svojim sinovima na putu do reprezentativnog dresa.

Simbol dvije generacije

Posebnu težinu cijeloj priči daje činjenica da su upravo Edin Džeko i Kerim Alajbegović simbol dvije generacije Zmajeva.

S jedne strane je kapiten koji je obilježio jednu eru bh. fudbala, predvodio reprezentaciju kroz najveće utakmice i postao sinonim za bh. sport. S druge strane je mladi Alajbegović, jedan od igrača na kojima će se graditi budućnost reprezentacije.

Dok su oni na terenu zajedno ispisivali nove stranice historije, njihove majke na tribinama živjele su možda i najemotivnije trenutke svojih života.