Golmani na mukama zbog nove lopte

Na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu briljirali su brojni golmani, ali je istovremeno sve više situacija koje su otvorile jedno zanimljivo pitanje – da li je službena lopta Mundijala postala prevelik izazov čak i za najbolje čuvare mreže svijeta?

Dosadašnji tok prvenstva obilježili su fenomenalni nastupi golmana poput Vozinje (Vozinha), koji je gotovo sam zaustavio Španiju, Eloja Ruma (Eloy Room), čijih je čak 15 odbrana donijelo Curaçau historijski bod, te Alireze Bejranvanda (Alireza Beiranvand), koji je briljantnim intervencijama sačuvao mrežu Irana protiv Belgije.

Međutim, paralelno s tim impresivnim partijama, viđen je neuobičajeno veliki broj pogodaka kod kojih su golmani uspjeli dotaći loptu, ali je ipak nisu uspjeli zaustaviti.

Među njima su i engleski reprezentativac Džordan Pikford (Jordan Pickford), Senegalac Eduar Mendi (Edouard Mendy), irački golman Ahmed Basil (Ahmed Basil), ali i Luka Zidane (Luca Zidane), koji je na ovom prvenstvu već dva puta primio pogodak nakon što je imao kontakt s loptom.

Hart: Ovo nije slučajnost

Nekadašnji reprezentativac Engleske Džo Hart (Joe Hart) smatra da se ovakav trend ne može objasniti samo slučajnošću.

- Ovakvih golova ima previše za jedno Svjetsko prvenstvo. Golmani dodiruju loptu, ali je ne uspijevaju izbaciti van okvira gola. Mislim da nešto nije u redu s ovom loptom - rekao je Hart.

Njegovu teoriju podržava i legendarni danski golman Kasper Šmajhel (Kasper Schmeichel), koji je s novom Adidasovom loptom počeo trenirati mjesecima prije početka Mundijala.

Brža, lakša i nepredvidivija

Službena lopta Svjetskog prvenstva nosi naziv Trionda i predstavlja tehnološki najnapredniji model koji je Adidas do sada proizveo za najveću fudbalsku smotru.

Za razliku od prethodnih verzija, sastavljena je od samo četiri panela bez klasičnih šavova, što značajno utiče na njeno ponašanje u letu.

Prema riječima Šmajhela, upravo je to razlog zbog kojeg golmani imaju manje vremena za reakciju.

- Lopta leti drugačije. Gotovo je djelić sekunde brža nego ranije i upravo taj mali detalj pravi ogromnu razliku. Golmani stižu do lopte, ali ne uspijevaju dovoljno snažno promijeniti njen smjer - objasnio je bivši čuvar mreže Danske.

Brojevi potvrđuju utisak

Statistika dodatno podgrijava raspravu. Na ovom Svjetskom prvenstvu već je postignuto čak 20 pogodaka izvan kaznenog prostora, dvostruko više nego tokom kompletne grupne faze Mundijala u Kataru 2022. godine.

Iz Adidasa ističu kako je Trionda razvijana gotovo četiri godine, uz više od 300 laboratorijskih testiranja i ispitivanja u različitim klimatskim uslovima u gradovima domaćinima.

Njemački proizvođač tvrdi da nova konstrukcija omogućava stabilniji let lopte, bolju aerodinamiku i kvalitetniji kontakt s kopačkom čak i po kiši ili visokoj vlažnosti zraka.

Ipak, sve veći broj stručnjaka smatra da upravo ta dodatna brzina i specifična putanja predstavljaju novi izazov za golmane.

Ako se trend nastavi i tokom nokaut faze, rasprava o tome da li moderna tehnologija pomaže napadačima više nego golmanima mogla bi postati jedna od glavnih tema Mundijala 2026. godine.