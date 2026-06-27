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NAKON PROVOKACIJE

Begović odgovorio Hauardu: Nisam baš siguran u to

U sve se uključila i redakcija Sportkluba

Asmir Begović. AP

A. J.

27.6.2026

Na izjavu legendarnog američkog golmana Tima Houarda (Tim Howard) kako je Zmajevima bolje da uopšte ne dolaze u San Francisko (San Francisco) na utakmicu protiv SAD-a, reagovao je i nekadašnji golman reprezentacije BiH Asmir Begović.

- Nisam baš siguran u to, Time! Jedva čekam okršaj u San Francisku - reagovao je Begović na društvenim mrežama.

Hauard je rekao da ne sumnja u prolaz svoje zemlje, dok je igračima BiH poručio da im je "bolje da ne sjedaju u avion za San Francisko".

- Iskreno, bolje im je da ni ne sjedaju u avion za San Francisko, jer će reprezentacija SAD-a učiniti sve da ih propisno razbije, zapeti će protiv njih - rekao je on.

Ranije se uključila redakcija Sportkluba, poručivši igračima reprezentacije da učine sve Houard zažali zbog arogancije.

- Komšije, učinite da zažali za ovu aroganciju i nepoštovanje... - stoji u objavi Sportkluba na mrežama.

# ASMIR BEGOVIĆ
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
# MUNDIJAL 2026
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