Robert Levandovski ima novi klub!

Najpoznatiji svjetski insajder za fudbalske transfere, Fabrizio Romano, lansirao je novu transfer bombu ekskluzivnom objavom svog prepoznatljivog "Here we go", legendarni poljski napadač Robert Levandovski (Robert Lewandowski) novi je igrač Chicago Firea.

Sve strane su postigle stopostotni usmeni dogovor, a poljski golgeter bi zvanični ugovor sa članom MLS lige trebao potpisati početkom naredne sedmice. Cijeli posao ubrzan je nakon što je Levandovski prije 15 dana boravio u tajnoj posjeti Čikagu, gdje se uvjerio u projekat koji mu je predstavljen.

Iskusni napadač stiže u Sjedinjene Američke Države kao slobodan igrač nakon što je završio svoju epizodu u Barseloni. Iako je na stolu imao nekoliko izuzetno primamljivih i finansijski moćnih ponuda, Levandovski je izabrao Čikago kao idealnu sredinu za otvaranje potpuno novog poglavlja u svojoj bogatoj karijeri.

Američka MLS liga tako dobija još jedno ogromno fudbalsko ime i istinsku superzvijezdu, koja će bez sumnje privući nezapamćenu pažnju javnosti i navijača, posebno velike poljske zajednice koja živi u Čikagu.