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Željezničar počeo pripreme za novu sezonu

Igrački kadar još uvijek nije kompletiran

FK Željezničar počeo pripreme. FENA

FENA

29.6.2026

Fudbaleri Željezničara obavili su prvi trening u okviru priprema za narednu sezonu.

Prvi trening vodio je Ivan Prelec sa svojim saradnicima. Zvanično predstavljanje stručnog štaba, potpisivanje ugovora te predstavljanje plana i programa rada uslijedit će nakon ispunjenja određenih obaveza i završetka svih neophodnih administrativnih i zakonskih procedura u idućih nekoliko dana.

Na prvom treningu bili su sljedeći fudbaleri: Alvin Ćosić, Mustafa Šukilović, Collin Seedorf, Daris Kelmendi, Bojan Nastić, Enes Alić, Giovanni Troupee, Ajdin Raščić, Samir Radovac, Aleksa Pejić, Afan Fočo, Admir Gojak, Deni Milošević, Madžid Šošić, Eldar Dragović, Ismail Oulad M'Hand, Dominik Prokop, Aldin Efendić, Dženan Šabić, Matej Cvetanoski, Ibraheem Olanrewaju, Jonathan Freeman, Vedad Garčević, Ernad Babaluk, Muharem Husković, Joey Konings.

Matej Cvetanoski i Armin Hodžić su još uvijek van trenažnog procesa zbog povreda, saopšteno je iz kluba.


# GRBAVICA
# FK ŽELJEZNIČAR
# WWIN LIGA BIH
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