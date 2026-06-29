Mareska zvanično preuzeo Mančester Siti

Mančester Siti (Manchester City) i zvanično je potvrdio da je novi šef stručnog štaba ekipe Enco Mareska (Enzo Maresca), koji će na klupi naslijediti Pepa Gvardiolu (Pep Guardiola) nakon njegovog odlaska u maju ove godine.

Italijanski stručnjak, 46-godišnjak, potpisao je trogodišnji ugovor i time preuzeo jedan od najatraktivnijih i najzahtjevnijih trenerskih poslova u evropskom fudbalu.

Njegovo imenovanje bilo je privremeno odgođeno zbog pregovora između Čelzija (Chelsea) i Sitija oko finansijskog paketa i odštete, nakon što je Mareska ranije napustio londonski klub.

Podsjetimo, Mareska je početkom godine napustio Čelzi nakon slabijih rezultata, a kasnije je potvrdio da je odluku o odlasku donio sam, čime je otvorio put povratku u sistem Mančester Sitija.

U klubu vjeruju da Mareska ima profil trenera koji se prirodno uklapa u postojeću filozofiju igre, a od njega se već u prvoj sezoni očekuje borba za trofeje u Premijer ligi i evropskim takmičenjima.

U službenoj izjavi za klupsku stranicu Mareska je izrazio veliko zadovoljstvo novim angažmanom:

„Mančester Siti je klub koji jako dobro poznajem i prilika da vodim ovu momčad za mene je sjajna. Siti je izvanredno organizovan fudbalski klub. Sve što rade je inovativno, promišljeno i ima jasan cilj. Za trenera je to posao iz snova. Klub pruža stabilnost potrebnu za efikasan rad“, rekao je Mareska.