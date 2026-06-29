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Mareska zvanično preuzeo Mančester Siti

Italijanski stručnjak potpisao trogodišnji ugovor i ušao u jedan od najzahtjevnijih trenerskih izazova u evropskom fudbalu

Enzo Maresca. FOTO: Fabrizio Romano

M. R.

29.6.2026

Mančester Siti (Manchester City) i zvanično je potvrdio da je novi šef stručnog štaba ekipe Enco Mareska (Enzo Maresca), koji će na klupi naslijediti Pepa Gvardiolu (Pep Guardiola) nakon njegovog odlaska u maju ove godine.

Italijanski stručnjak, 46-godišnjak, potpisao je trogodišnji ugovor i time preuzeo jedan od najatraktivnijih i najzahtjevnijih trenerskih poslova u evropskom fudbalu.

Njegovo imenovanje bilo je privremeno odgođeno zbog pregovora između Čelzija (Chelsea) i Sitija oko finansijskog paketa i odštete, nakon što je Mareska ranije napustio londonski klub.

Podsjetimo, Mareska je početkom godine napustio Čelzi nakon slabijih rezultata, a kasnije je potvrdio da je odluku o odlasku donio sam, čime je otvorio put povratku u sistem Mančester Sitija.

U klubu vjeruju da Mareska ima profil trenera koji se prirodno uklapa u postojeću filozofiju igre, a od njega se već u prvoj sezoni očekuje borba za trofeje u Premijer ligi i evropskim takmičenjima.

U službenoj izjavi za klupsku stranicu Mareska je izrazio veliko zadovoljstvo novim angažmanom:

„Mančester Siti je klub koji jako dobro poznajem i prilika da vodim ovu momčad za mene je sjajna. Siti je izvanredno organizovan fudbalski klub. Sve što rade je inovativno, promišljeno i ima jasan cilj. Za trenera je to posao iz snova. Klub pruža stabilnost potrebnu za efikasan rad“, rekao je Mareska.

„Ovo je moj treći povratak ovdje. Znam kakav je ovo klub, koji su zahtjevi i šta se od mene očekuje. Posebnim ga čine ljudi koji ovdje rade i želim im zahvaliti na povjerenju. Jedva čekam početak rada s igračima. Želim da pobjeđujemo, igramo lijep fudbal i da uživamo u pritisku koji nosi dres Mančester Sitija“, dodao je novi trener.

U klubu smatraju da Mareska ima karakter i ideju da nastavi kontinuitet uspjeha. Njegova filozofija zasnovana na posjedu lopte u potpunosti se uklapa u postojeći igrački kadar, a od sezone 2026./27. očekuje se nastavak borbe za sami vrh Premijer lige.

# MANCHESTER CITY
# PREMIER LEAGUE
# ENZO MARESCA
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