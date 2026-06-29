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Brazil preokretom izbacio Japan i prošao u osminu finala

Utakmica se igrala u Hjustonu

Brazil - Japan - Avaz
Brazil - Japan - Avaz
Brazil - Japan - Avaz
Navijači Japan - Avaz
Igrači Brazil - Avaz
+4
A. J.

29.6.2026

Brazil je preokretom pobijedio Japan (2:1) i plasirao se u osminu finala Svjetskog prvenstva. Nakon što je Japan poveo u prvom poluvremenu, Brazil je u nastavku zaigrao bolje i golovima Kazemira i Martinelija došao do preokreta.

Prvo poluvrijeme je donijelo ofanzivniju igru Brazila, a na drugoj strani odlično postavljenu odbranu Japana. Početak utakmice je bio oprezan sa obje strane, dok je Brazil imao posjed.

Rezultat se mijenja u 29. minuti kada je Sano povukao loptu i prizemnim šutem sa nekih 20 metara u lijevu stranu pogodio za vodstvo Japana.

Brazil je nastavljao sa napadima, ali sve to je izgledao dosta bezidejno. Prvi šut u okvir gola Brazilci su uputili u 33. minuti.

Kao da je druga ekipa Brazila izašla na drugo poluvrijeme. Krenuli sa žestokim napadima. Već u 54. minuti se stvorila velika gužva pred golom Japana, a jednog od igrača je lopta pogodila u glavnu na gol liniji.

Dvije minute kasnije Bazil je stigao do poravnanja. Kazemiro je pogodio glavom nakon ubačaja Gabrijela. Mogao je Brazil do preokreta u tim trenucima utakmice, ali je stativa spasila Japance u 59. minuti nakon šuta Vinisijusa.

Brazil je nastavio kružiti oko kaznenog prostora, ali se odbrana Japana konsolidovala i nisu dozvolili opasne situacije pred svojim golom. Sve do sudijske nadoknade, kada je pogodio Martineli.

Brazil ide na pobjednika meča Obala Bjelokosti - Norveška.

Kraj utakmice

90+5' GOOOOOL! Martineli je pogodio za 21 za Brazil.

85' - Suzuki brani šut Rajana.

75' - Brazil sada kruži oko kaznenog prostora Japana. Traže rješenje za protivničku odbranu.

72' - Japanci su se malo oslobodili pritiska, nastoje nešto uraditi naprijed.

65' - Brazilci nastavljaju sa napadima.

58' - Brazil je mnogo opasniji u drugom poluvremenu.

57' - Stativa spašava Japan. Vinisijus je šutirao.

56' - GOOOOOL! Kazemiro je pogodio glavom nakon ubačaja.

53' - Velika šansa za Brazil. Lopta je pogodila igrača Japana na liniji gola.

52' - Kunja je šutirao glavom, ali Suzuki brani.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme. 

Sudija je svirao prvog poluvremena.

45+2' - Brazil bezidejno izgleda u prvom poluvremenu.

41' - Japan nije izgubio u posljednjih deset utakmica.

38' - Kunja je šutirao sa distance, ali to nije bio opasan šut.

36' - Brazil nema rješenja za odbranu Japana.

33' - Prvi šut Brazila u okvir meča. Šutirao je Vinisijus, ali golman je bez problema uhvatio loptu.

29' - GOOOOOL! Sano je doveo Japance u vodstvo preciznim prizemnim šutem u lijevu stranu sa nekih 20 metara. Ovo mu je prvi gol za Japan.

27' - Ueda šutirao glavom nakon ubačaja iz kornera, ali lopta odlazi daleko iznad dola. 

20' - Dosta oprezno se igra sa obje strane.

15' - Kamada pogađa živi zid iz slobodnog udarca.

14'- Kunja je šutirao, ali je golman odbranio prizeman šut u lijevu stranu.

11' - Odbrana Brazila otklanja opasnost ispred svog gola nakon ubačaja.

8' - Za sada se igra bez prilika. Brazilci imaju posjed, kruže oko kaznenog prostora.

2' - Brazil je krenuo ofanzivno. Loš korner je izveo Gimaraeš.

1' - Počela je utakmica.

Stigli su sastavi:

Brazil: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos - Guimaraes, Casemiro, Paqueta - Rayan, Cunha, Vinicius

Japan: Suzuki - Tomiyasu, Taniguchi, H. Ito - Doan, Kamada, Sano, J. Ito, Nakamura - Ueda, Maeda

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BRAZILA
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA JAPANA
# MUNDIJAL 2026
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