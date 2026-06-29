Brazil preokretom izbacio Japan i prošao u osminu finala

Brazil je preokretom pobijedio Japan (2:1) i plasirao se u osminu finala Svjetskog prvenstva. Nakon što je Japan poveo u prvom poluvremenu, Brazil je u nastavku zaigrao bolje i golovima Kazemira i Martinelija došao do preokreta.

Prvo poluvrijeme je donijelo ofanzivniju igru Brazila, a na drugoj strani odlično postavljenu odbranu Japana. Početak utakmice je bio oprezan sa obje strane, dok je Brazil imao posjed.

Rezultat se mijenja u 29. minuti kada je Sano povukao loptu i prizemnim šutem sa nekih 20 metara u lijevu stranu pogodio za vodstvo Japana.

Brazil je nastavljao sa napadima, ali sve to je izgledao dosta bezidejno. Prvi šut u okvir gola Brazilci su uputili u 33. minuti.

Kao da je druga ekipa Brazila izašla na drugo poluvrijeme. Krenuli sa žestokim napadima. Već u 54. minuti se stvorila velika gužva pred golom Japana, a jednog od igrača je lopta pogodila u glavnu na gol liniji.

Dvije minute kasnije Bazil je stigao do poravnanja. Kazemiro je pogodio glavom nakon ubačaja Gabrijela. Mogao je Brazil do preokreta u tim trenucima utakmice, ali je stativa spasila Japance u 59. minuti nakon šuta Vinisijusa.

Brazil je nastavio kružiti oko kaznenog prostora, ali se odbrana Japana konsolidovala i nisu dozvolili opasne situacije pred svojim golom. Sve do sudijske nadoknade, kada je pogodio Martineli.

Brazil ide na pobjednika meča Obala Bjelokosti - Norveška.