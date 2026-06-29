Brazil preokretom izbacio Japan i prošao u osminu finala

Brazil je preokretom pobijedio Japan (2:1) i plasirao se u osminu finala Svjetskog prvenstva. Nakon što je Japan poveo u prvom poluvremenu, Brazil je u nastavku zaigrao bolje i golovima Kazemira i Martinelija došao do preokreta.
Prvo poluvrijeme je donijelo ofanzivniju igru Brazila, a na drugoj strani odlično postavljenu odbranu Japana. Početak utakmice je bio oprezan sa obje strane, dok je Brazil imao posjed.
Rezultat se mijenja u 29. minuti kada je Sano povukao loptu i prizemnim šutem sa nekih 20 metara u lijevu stranu pogodio za vodstvo Japana.
Brazil je nastavljao sa napadima, ali sve to je izgledao dosta bezidejno. Prvi šut u okvir gola Brazilci su uputili u 33. minuti.
Kao da je druga ekipa Brazila izašla na drugo poluvrijeme. Krenuli sa žestokim napadima. Već u 54. minuti se stvorila velika gužva pred golom Japana, a jednog od igrača je lopta pogodila u glavnu na gol liniji.
Dvije minute kasnije Bazil je stigao do poravnanja. Kazemiro je pogodio glavom nakon ubačaja Gabrijela. Mogao je Brazil do preokreta u tim trenucima utakmice, ali je stativa spasila Japance u 59. minuti nakon šuta Vinisijusa.
Brazil je nastavio kružiti oko kaznenog prostora, ali se odbrana Japana konsolidovala i nisu dozvolili opasne situacije pred svojim golom. Sve do sudijske nadoknade, kada je pogodio Martineli.
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Kraj utakmice
90+5' GOOOOOL! Martineli je pogodio za 21 za Brazil.
85' - Suzuki brani šut Rajana.
75' - Brazil sada kruži oko kaznenog prostora Japana. Traže rješenje za protivničku odbranu.
72' - Japanci su se malo oslobodili pritiska, nastoje nešto uraditi naprijed.
65' - Brazilci nastavljaju sa napadima.
58' - Brazil je mnogo opasniji u drugom poluvremenu.
57' - Stativa spašava Japan. Vinisijus je šutirao.
56' - GOOOOOL! Kazemiro je pogodio glavom nakon ubačaja.
53' - Velika šansa za Brazil. Lopta je pogodila igrača Japana na liniji gola.
52' - Kunja je šutirao glavom, ali Suzuki brani.
46' - Počelo je drugo poluvrijeme.
Sudija je svirao prvog poluvremena.
45+2' - Brazil bezidejno izgleda u prvom poluvremenu.
41' - Japan nije izgubio u posljednjih deset utakmica.
38' - Kunja je šutirao sa distance, ali to nije bio opasan šut.
36' - Brazil nema rješenja za odbranu Japana.
33' - Prvi šut Brazila u okvir meča. Šutirao je Vinisijus, ali golman je bez problema uhvatio loptu.
29' - GOOOOOL! Sano je doveo Japance u vodstvo preciznim prizemnim šutem u lijevu stranu sa nekih 20 metara. Ovo mu je prvi gol za Japan.
27' - Ueda šutirao glavom nakon ubačaja iz kornera, ali lopta odlazi daleko iznad dola.
20' - Dosta oprezno se igra sa obje strane.
15' - Kamada pogađa živi zid iz slobodnog udarca.
14'- Kunja je šutirao, ali je golman odbranio prizeman šut u lijevu stranu.
11' - Odbrana Brazila otklanja opasnost ispred svog gola nakon ubačaja.
8' - Za sada se igra bez prilika. Brazilci imaju posjed, kruže oko kaznenog prostora.
2' - Brazil je krenuo ofanzivno. Loš korner je izveo Gimaraeš.
1' - Počela je utakmica.
Stigli su sastavi:
Brazil: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos - Guimaraes, Casemiro, Paqueta - Rayan, Cunha, Vinicius
Japan: Suzuki - Tomiyasu, Taniguchi, H. Ito - Doan, Kamada, Sano, J. Ito, Nakamura - Ueda, Maeda