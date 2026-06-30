BH Fanaticosi objavili upute za meč protiv SAD-a: Evo kada je korteo

BH Fanaticosi, najvatrenija navijačka grupa reprezentacije Bosne i Hercegovine, objavili su upute za utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Bosna i Hercegovina u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu igra svoju prvu utakmicu nokaut-faze Svjetskog prvenstva u historiji, a protivnik će biti domaća selekcija SAD-a u Santa Clari (Kalifornija).

Kao i u prethodne tri utakmice grupne faze, Bosna i Hercegovina će imati snažnu podršku navijača, a prednjačit će BH Fanaticosi, koji su objavili detaljna uputstva za sve navijače koji dolaze na stadion.

Oni ponovo organizuju druženje noć prije utakmice. Okupljanje je zakazano za 20 sati po lokalnom vremenu na lokaciji Pete Be Center (439 First St, San Jose, CA 95113). Na tom mjestu će se prodavati šalovi i majice BH Fanaticosa, a ulaz se naplaćuje 50 dolara.