Husref Musemić za "Avaz": Za nas trenere nikad nema sigurice

- Pa jeste... Ljudi iz Igmana su mi rekli da žele sa mnom pokušati ostati u ligi. To je i za mene velika stvar, jer imaju neko povjerenje u mene, a šta će od toga svega biti, to ćemo da vidimo, rekao je Musemić za "Avaz".

Sportski izazov

Konjičani se nakon jesenjeg dijela sezone nalaze na posljednjem, 12. mjestu sa 17 bodova. Sloboda ima dva boda više od Igmana, Leotar, Sloga i Tuzla City su na plus četiri, a Posušje plus šest.

- Za mene je ovo sportski izazov. U ovom našem poslu rijetko kad se dogodi da klub mijenja trenera kad ide dobro. Kad god preuzimate neki klub, uglavnom, "dolazite na neki problem", gdje ekipi nešto nije išlo... E sad, nekad uspijete da to riješite, a nekada ne uspijete. Uvijek je neki rizik, konstatuje Musemić, koji je najtrofejniji trener kluba s Koševa.

Igrački kadar je, uglavnom, snimljen.

- I jesenas sam gledao dosta utakmica Igmana... Mislim da su - minimalno, trebali imati još tri-četiri boda, po onome što su pokazali na terenu. No, zbog spleta nekih okolnosti, to nije bilo tako. Ponavljam, ispred mene je izazov, a Konjičani imaju povjerenje u mene. Da zajedno pokušamo doći do cilja. Ako u tome uspijemo, bit će to velika stvar. Za nas trenere nikad nema sigurice. Uvijek je ispred nas neizvijesnost, rizik, ali takav je naš život, rekao je Musemić.