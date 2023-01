Ko je bio Pele: Siromah koji je postao legenda nogometa

Sanjao je o tome kako će postati nogometaš, prolazio kroz razne životne prepreke, ali vjerovatno ni sam nije zamišljao koliki će zapravo uticaj taj dječak iz Brazila imati na svjetski nogomet te kako će on, zapravo, svijetu predstaviti novu dimenziju kojom je nogomet zaslužio nositi epitet "prekrasne igre".

Legendarni Edson Arantes do Nascimento, poznatiji kao Pele, preminuo je danas u 83. godini nakon dugogodišnje borbe sa velikom bolešću.

Lopta od čarapa bila mu je "najbolji prijatelj"

Otac mu je bio Dondinho, bivši nogometaš čija je karijera brutalno završena, a Edson je ime dobio po američkom inovatoruTomasu Edisonu (Thomasu Edisonu). I se u imenu izgubilo zbog pogreške na rodnom listu, a to se zatim prenijelo i na ostale dokumente pa je najjednostavnije bilo da ostane Edson. Odrastao je siromaštvu Baurua u Sao Paulu, a od djetinjstva je zarađivao radeći u prodavaonici čajeva.

Otac koji je igrao za nekoliko manjih brazilskih klubova u svom se prvom nastupu za Atletico Mineiro teško povrijedio te se možda velika karijera zaustavila na prvom koraku. Vratio se u Bauru gdje je nakon oporavka igrao za klub iz grada, ali svoje je znanje prenosio na malenog Edsona, odnosno Pelea.

Zašto Pele? Prema pričama, Peleov najdraži igrač bio je golman Vasco da Game, Bile, a Edson nije mogao pravilno izgovoriti to ime pa je ostao upamćen kao - Pele. Tad nije znao kako to na hebrejskom znači čudo - ono što je on napravio od nogometa. Dok mnogi treneri "velikog" nogometa danas zabranjuju djeci da igraju futsal kako se ne bi povrijedili jedan od najboljih ikad svoje je prve nogometne korake napravio - na malom nogometu.

Upravo je malom nogometu Pele kasnije zahvalio jer se tamo naučio odlično snalaziti na malom prostoru, a i kako je oduvijek igrao sa starijima od sebe, dosta je očvrsnuo.