Lukaku: Džeko i ja možemo igrati zajedno u timu

Napadač Čelzija na posudbi u milanskom Interu, Belgijanac Romelu Lukaku (29) u razgovoru za italijanski "Sky" - između ostalog, prokomentarisao je i odnosa sa svojim konkurentom za mjesto u timu – Edinom Džekom.

- Sa Edinom sam uvijek imao odličan odnos, rekao je Lukaku i dodao:

- Još u Engleskoj smo razgovarali uvijek nakon utakmice, isto smo nastavili kada smo prešli u Italiju – on u Romu, a ja u Inter. Kada sam došao u Inter Džeko je također trebao doći u klub, ali nije... Uvijek smo se poštovali, imamo različite karakteristike tako da možemo pomoći jedan drugom na terenu. On više voli igrati sa loptom, otvarati prostor, a meni to daje priliku da idem ofanzivnije i napadam prostor pred golom protivnika. Kada smo u kaznenom prostoru, obojica možemo otvoriti obje strane ili se okrenuti, ili krenuti na završnicu.

Smatra da u Interu mogu zajedno igrati.

- Mislim to i za svu trojica napadača, zajedno sa Lautarom koji bi igrao desetku, a Edin i ja bi bili naprijed. Tu je i Korea koji je konkurentan. Neka trener odlučuje o tome - zaključio je Lukaku.

Lukaku je ove sezone postigao samo dva gola, jer je skoro tri mjeseca bio van terena zbog povrede, a Džeko devet.