Husref Musemić za "Avaz": Ahmetovića ćemo maksimalno iskoristiti

Konjički Igman je u prvoj pripremnoj utakmici za nastavak sezone slavio protiv Posušja rezultatom 3:1.

Bila je to ujedno prva provjera za novog trenera Husrefa Musemića, koji je u decembru preuzeo klupu popularnih “Romantičara s Neretve”.

Nebitan rezultat

- Nisam opterećen nikakvim rezultatom. Izmiješali smo dva tima. Ono što mene zadovoljava je da su igrači bili motivirani, trkački dobro raspoloženi i na kraju je rezultat bio takav kakav je – rekao je Musemić za “Dnevni avaz”.

Nedavno je redove konjičkog kluba pojačao iskusni napadač Mersudin Ahmetović, s kojim je Musemić sarađivao u Sarajevu i Slobodi.

- Pokušat ću da njega i Ramića maksimalno iskoristim. Pred nama je dosta utakmica, gdje ću pokušati da ih rotiram i da najbolje iskoristimo njihov kvalitet. Mislim da Ahmetović može „dati ruke“ i iskustvom i kvalitetom. Zato smo ga doveli – jasan je Musemić.

Dobra komunikacija

Musemićev tim u Igmanu sastavljen je od nekoliko igrača koje je vodio u Sarajevu. Tu su Amer Dupovac, Anel Hebibović, Mirko Oremuš, te pomenuti Mersudin Ahmetović.

- To je još jedna potvrda kako u životu nikad ne znate gdje ćete koga sresti i s kim ćete sarađivati. Najbitnije je da mi imamo dobru komunikaciju s tim igračima, kao i u Sarajevu, i nemamo razloga da jedan od drugog okrećemo glavu, da se nešto ljutimo jedan na drugog. Dupovac je relativno malo igrao jesenas, pokušat ćemo da ga još bolje spremimo. Hebibović isto tako. Duraković je isto tako sa mnom bio u Sitiju. Uglavnom, imamo dosta igrača. Upoznat ćemo se, imamo dovoljno vremena. Pokušat ćemo da se što bolje spremimo. Za šta će to biti dovoljno, to će vrijeme pokazati – istakao je Musemić.

Igmanu u nastavku sezone predstoji borba za opstanak, s obzirom da je posljednji na tabeli s četiri boda manje od sigurne zone.

- Tabela govori da će biti borba za opstanak. Ja sam toga svjestan i kao što sam već rekao, gledat ćemo da se što bolje spremimo i učinimo sve što je u našoj moći – dodao je Musemić.

Još pet utakmica

Igman će do nastavka sezone imati još pet provjera.

Prvo će odmjeriti snage s Veležom (28.1.), potom će igrati protiv Rudar Kaknja (4.2.), Tomislava (8.2.) i Širokog Brijega (11.2.), a generalka je protiv Radnika iz Hadžića (18.2.).