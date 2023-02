Oboren rekord, Milan nikada nije zaradio više od ulaznica

Nogometaši Milana slavili su sinoć na domaćem terenu protiv Totenhema (1:0) u prvom susretu osmine finala Lige prvaka pred krcatim tribinama San Sira.

Čak 74.320 navijača kupilo je ulaznicu za ovu utakmicu, a to je donijelo basnoslovnu zaradu milanskom klubu. Radi se o iznosu nešto većem od 9 miliona eura. To su brojke koje nikad prije nisu viđene u Italiji, a za Milan je to apsolutni rekord, otkriva poznati talijanski novinar Đanluka Di Marcio (Gianluca di Marzio).

Inače, jedini pogodak na utakmici zabio je Brahim Diaz u 7. minuti susreta.