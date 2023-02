Kanselo: Nije istina da sam se posvađao s Gvardiolom

Portugalac Žoao Kanselo (Joao Cancelo) je demantovao da je zbog svađe sa menadžerom Mančester sitija Pepom Gvardiolom odlučio karijeru nastaviti u Bajernu iz Minhena, prenosi španski Mundo Deportivo.

Kanselo je prije nekoliko sedmica otišao na posudbu u Bajern, a britanski mediji su tvrdili da su se on i španski stručnjak verbalno sukobili i da je to razlog njegovog odlaska.

- Nije tačno da sam se sukobio s Gvardiolom, to je kompletna laž. Nisam se osjećao važnim za ekipu na posljednjim utakmicama. Razgovarao sam s trenerom i on se složio. Klub, trener i ja smo se složili da bih trebao otići u Bajern i da je to najbolja mogućnost za mene. Svidjela mi se nova prilika. Ne gajim negativne emocije prema Mančester sitiju – rekao je Kanselo i dodao:

- Ne znam da li ću se vratiti u Siti. U fudbalu se nikad ne zna i to je moguće – zaključio je portugalski fudbaler.

Kanselo će biti na posudbi do kraja sezone, a Bavarci imaju priliku da ga otkupe za 70 miliona eura na kraju sezone.

On je prije Bajerna i Mančester sitija igrao i za Juventus, Inter, Valensiju i Benfiku.