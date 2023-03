Zvijezdi reprezentacije Irske dijagnosticiran autizam: Objavio kako bi pružio podršku kćerci

On je odlučio otići na procjenu poremećaja spektra autizma, nakon što su on i njegova supruga prepoznali da dijeli neke osobine s njihovom kćerkom Vilov-Ajvi (Willow-Ivy).

Član fudbalske reprezentacije Irske Džejms Meklin (James McClean) je objavio na svom profilu kako mu je diganosticiran autizam. On je za to saznao u utorak, a da stvar bude nevjerovatnija, sve se desilo tokom Svjetske sedmice prihvatanja autizma.

- Vidim toliko malih osobina u njoj koje vidim i kod sebe, pa sam odlučio otići na procjenu ASD-a. Bilo je to malo putovanje i sada nakon dijagnoze osjećam da je vrijeme da je podijelim s vama, za sedmicu koja je posvećen autizmu. Neko sam vrijeme raspravljao o tome da ovo podijelim s javnošću jer sam to učinio za Vilov-Ajvi, kako bih joj dao do znanja da razumijem i da je to što je autistična neće i nikada ne bi trebalo spriječiti u postizanju njezinih ciljeva i snova. Tatina curica – dodao je irski fudbaler.

Vezni fudbaler je u ponedjeljak odigrao utakmicu protiv Francuske, a ušao je kao zamjena u porazu svoje reprezentacije te se tako približio 100. nastupu za nacionalni tim.