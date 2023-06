Predsjednik FK Željezničar: Santosovi predstavnici su nam postavili pet uslova, ispunili smo ih sve

Na Grbavici je održava vanredna konferencija FK Željezničara na kojoj su se obratili predsjednik kluba Edis Kovačević i sportski direktor Samir Bekrić.

Kovačević je govorio o teškom periodu koji je prošao tim s Grbavice.

Ucjenjivali su nas

- Prošli smo velike muke i teške situacije. I navijači, i igrači, i stručni štab, i mi.

Borili smo se, a do prije godinu i nama se bio spremio scenarij zatvaranja kluba, oduzimanja licence i imovine, namirivanja onih kojima je Željo dužan. Mi smo ustali i rekli – ne, to se neće desiti! Nije se desilo i neće se desiti, ako Bog da!

Imali smo ljude koji su nas razumijevali, ali imali smo ljudi koji su nas pritiskali. Ucjenjivali su nas. Objavit ćemo imena, nekada poslije.

Advokate smo angažovali, da nam prirede tužbe protiv određenih lica. Ne želimo da tužimo, a da nismo sigurni da ćemo dobiti te sporove. Sve će se to objelodaniti jednog dana. Željo nikome neće ostati dužan.

Sve će se objelodaniti, to su zaslužili ovi ljudi koji dolaze na stadion, koji kupuju karte, kupuju u Fan Shopu - rekao je Kovačević.

Istakao je da je jučer Upravni odbor donio odluku o imenovanju Samira Bekrića na mjesto sportskog direktora.

Igrački kadar

- Mi smo na početku imali mnoge probleme, ali se nismo predavali. Znamo za koga igramo, gdje smo, koji grb nosimo i znamo da imamo veliki broj navijača koje ne smijemo razočarati. Želim im se zahvaliti jer su nam bili vjetar u leđa u svim ovim teškim trenucima. Dizali su ekipu kada je bilo jako teško, bili su naš pravi put.

Zahvalio bih se i svim igračima koji su dali svoj maksimum od početka do kraja, trenerima, stručnom štabu i naravno Edisu Mulaliću, čovjeku koji je mnogo dao za naš klub. Znamo svi šta on znači i šta njemu znači ovaj klub. On zna da su vrata našeg kluba njemu uvijek otvorena - rekao je Bekrić.

Ono što je navijačima najzanimljivije je svakako igrački kadar i to kako će Željezničar izgledati naredne sezone.

- Što se tiče igračkog kadra, kada smo pravili ekipu za ovu sezonu mi smo se potajno nadali da možemo u Evropu. Bilo je jako teško, bilo je mnogo prepreka.

Drago mi je što smo ispunili naše ciljeve, prije svega zbog naših navijača koji su nam davali podršku, a nisu imali radosti.

Ja se trudim sa ljudima i stručnimštabom da ekipu dodatno pojačamo, da zadržimo igrače koji su nam bitni. Dat ćemo sve od sebe. Znate da imamo male probleme sa Santosom i Hodžićem - izjavio je Bekrić.

Santos i Hodžić

Naglasio je da su u klubu znali da su obojica dobri i potencijalni igrači.

- Kada smo ih dovodili bili su, da kažem, na dnu. Nisu igrali, dali smo im sve, trudili se oko njih i oni su svoj kvalitet pokazali. Imaju želju da ostanu tu, naknade nam prave problem, dajemo sve od sebe.



Očekujem i njihovu reakciju, bilo bi lijepo da igraju evropske utakmice za nas i na kraju da se prodaju, jer su zaslužili. I oni i bilo koji drugi igrači. Nećemo nikome stati na putu, bit ćemo korektni - istakao je Bekrić.