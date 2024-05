Reprezentacija BiH ima novu "jedinicu", Barbarez govorio i o Pjaniću i Šehiću: Njihove objave na mrežama su rekle mnogo

- Direktor (op.a. Emir Spahić) i ja smo pričali sa njima. Same njihove objave na društvenim mrežama govore koliko su ti razgovori bili konkretni i korektni s naše strane, te kako su oni prihvatili tu odluku, jer je sve bilo kroz razgovor.

Ja Nikolu imam "pred nosom" u Hamburgu i stvarno sam oduševljen tim momkom.

Čekao je svoju šansu i dobio je, i on će biti naš broj 1. Ubijeđeni smo da ima taj kvalitet - poručio je Barbarez.

Inače, Nikola Vasilj je do sada sakupio osam nastupa za reprezentaciju BiH. On je član Sent Paulija koji je nedavno osigurao promociju u Bundesligu. Na deset utakmica je sačuvao svoju mrežu netaknutom.