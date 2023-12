Kurtoa neće na Euro: Selektor mi je prijetio, neću igrati za Belgiju zbog Tedeska

Jedan od najboljih golmana svijeta i zvijezda Real Madrida Tibo Kurtoa (Thibaut Courtois) neće braniti za Belgiju na Evropskom prvenstvu zbog sukoba sa selektorom Domenikom Tedeskom (Domenico Tedesco).

Kurtoa je u razgovoru za "Sporta" otkrio da ima problem s Tedeskom. On je dospio u centar pažnje kada je napustio kamp reprezentacije jer nije dobio kapitensku traku na meču protiv Austrije, koji je Kurtoi bio 100. za Belgiju.

- Da je to bio razlog moje odluke, prestao bih braniti još u martu kada je Tedesko odredio da De Brujne bude kapiten, a da smo Lukaku i ja zamjenici, ali bez jasne hijerarhije.



De Brujne je bio povrijeđen i saopćio nam je tek nekoliko sati pred prvu utakmicu da će Romelu biti kapiten protiv Austrije, a ja protiv Estonije tri dana kasnije.

To je bio tek drugi put da mi se obratio na pripremama za susret. Nešto je u tom trenutku puklo u meni. Nisam više to mogao podnijeti, nakon utakmice s Austrijom sam sjeo s Tedeskom i direktorom reprezentacije Frenkijem Verkauterenom i otvoreno smo razgovarali. Jednostavno, osjećao sam da me ne cijene ni on ni savez - rekao je Kurtoa.

Kazao je da je selektor vršio pritisak na njega, a čak je i prijetio da će novinarima reći sve o čemu su privatno pričali.

- Rekao sam mu da to nije etično i da je to čisto kršenje povjerenja između igrača i selektora. Sutra je sve osvanulo u medijima, a ja znam da im je on dao sve informacije. Izvinjavam se navijačima što sam napustio reprezentaciju, ail nisam mogao u tom trenutku podnijeti nepravdu - naveo je Kurtoa.

Trenutno se sjajni čuvar mreže oporavlja od povrede koljena.