Savo Milošević o žrijebu Lige nacija: Prioritet ne treba da bude rezultat

- Grupa je otprilike to što smo mogli da očekujemo, s obzirom da snaga ostalih grupa nije slabija, sve je to tu negdje. Morala je biti jaka grupa u A diviziji, to je istovremeno i šansa da se kroz to takmičenje ne gledajući rezultat dođe do nekih novih mlađih igrača.



U svakom slučaju prioritet u ovoj Ligi nacija ne treba da bude rezultat, već uigravanje ekipe i možda da kroz to takmičenje provjerimo još neke igrače, u svakom slučaju atraktivno, s obzirom da mi već imamo dvije dogovorene utakmice sa Engleskom i Italijom.

Bit će izuzetno atraktivnih utakmica za Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu i nadamo se da ćemo obradovati sve ljubitelje fudbala, na nama je da se što bolje pripremimo - poručio je Milošević.