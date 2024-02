Alonso smiren nakon velike pobjede: "Titula? Pričat ćemo u maju"

Bajer Leverkusen u potpunosti demolirao Bajern u derbiju 21. kola njemačke Bundeslige. Utakmica je završena rezultatom 3:0, a tako su uspjeli produžiti svoj niz neporaženosti na čak 31 utakmicu u svim takmičenjima.

Ekipa Ćabija Alonsa (Xabi) ovom pobjedom se odvojila na pet bodova od Bavaraca.

Alonso je neposredno nakon utakmice dao komentar.

- Titula? Pričat ćemo u maju. Moramo biti realni i ostati čvrsto s nogama na zemlji. Htjeli smo biti kompetitivni i sjajno smo uspjeli u svom naumu. Oduševila me disciplina i kompaktnost moje ekipe. Cijela utakmica je bila sjajna, dečki su pokazali najbolje od sebe - rekao je Alonso pa dodao:

- Svi igrači su bili jako dobri, a stvorili smo i puno prilika te gotovo da nismo dozvolili ništa protiv sebe. To je bilo jako važno. Imam sjajan tim. Pun je energije, to je ono ključno. Nema nikakve tajne našeg uspjeha, igrači vjeruju da možemo puno i to pokazuju na terenu.