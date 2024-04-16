Tok utakmice / Barcelona - PSG 1:4

74' - GOL! Borusija ponovo ima dva gola prednosti. Sabicer je pogodio za 4:2.

74' - Šansa za Barcelonu! Levandovski je bio u šansi, ali Donaruma sjajno brani.

89' - GOOOOOOOOOL! Mbape stavlja "tačku na i" na ovaj susret, PSG ide u polufinale!

FT - Kraj utakmica, PSG i Borusija Dortmund su prvi polufinalisti Lige prvaka!

Podsjetimo, Barcelona je u prvoj utakmici slavila s 3:2, a u prvom meču prednost je ostvario i Atletiko Madrid (2:1).

Poštovani čitatelji, pratite tekstualni prijenos revanš utakmica četvrtfinala Lige prvaka koje igraju Barcelona i PSG, odnosno Borusija Dortmund i Atletiko Madrid.

72' - Zanimljiv podatak. Barcelona je izgubila samo tri puta na posljednjih 16 utakmioca u Ligi prvaka kada je ostala s igračem manje.



Ostvarila je devet pobjeda, četiri remija i tri poraza. Međutim, sada joj se crno piše.

71' - Ludnica u Dortmundu! Prvo je Atletiko došao do poravnanja preko Koree u 64., a onda je Fulkrug sedam minuta kasnije vratio vodstvo "Milionerima"!

60' - GOOOOOOOOOL! Mbape pogađa s bijele tačke. Sjajan šut s 11 metara, Ter Štegen nije imao šanse!

59' - Penal! Kanselo je srušio Dembelea, a sudija je pokazao na jedanaesterac koji će izvesti Mbape.

57' - Crveni za Ćavija! Trener Barcelone je žestoko prigovarao kod sudije koji ga je isključio. Ovdje pogledajte zbog čega je Ćavi zaradio crveni karton.

54' - GOOOOOOOOOL! Vitinja pogađa, Parižani su nadoknadili zaostatak iz prve utakmice!

49' - GOL! Humels je zatresao vlastitu mrežu, Atletiko se vraća u utakmicu.

48' - Šansa za PSG! Hakimi je šutirao s 20 metara, ali je Ter Štegen uz dosta sreće odbranio.