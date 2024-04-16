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TEKSTUALNI PRIJENOS

Tok utakmice / Barcelona - PSG 1:4

Barcelona je u prvom meču slavila s 3:2, a Atletiko protiv Borusije rezultatom 2:1

S večerašnje utakmice. AP

E. Ć.

16.4.2024

Poštovani čitatelji, pratite tekstualni prijenos revanš utakmica četvrtfinala Lige prvaka koje igraju Barcelona i PSG, odnosno Borusija Dortmund i Atletiko Madrid.

Podsjetimo, Barcelona je u prvoj utakmici slavila s 3:2, a u prvom meču prednost je ostvario i Atletiko Madrid (2:1).

Barcelona - PSG 1:4 (Rafinja 12' / Dembele 40', Vitinja 54', Mbape penal 60', 89')

Borusija Dortmund - Atletiko Madrid 4:2 (Brandt 34', Matsen 39', Fulkrug 71', Sabicer 74'/ Humels autogol 49' / Korea 64')

FT - Kraj utakmica, PSG i Borusija Dortmund su prvi polufinalisti Lige prvaka! 

89' - GOOOOOOOOOL! Mbape stavlja "tačku na i" na ovaj susret, PSG ide u polufinale!

74' - Šansa za Barcelonu! Levandovski je bio u šansi, ali Donaruma sjajno brani.

74' - GOL! Borusija ponovo ima dva gola prednosti. Sabicer je pogodio za 4:2.

72' - Zanimljiv podatak. Barcelona je izgubila samo tri puta na posljednjih 16 utakmioca u Ligi prvaka kada je ostala s igračem manje. 

Ostvarila je devet pobjeda, četiri remija i tri poraza. Međutim, sada joj se crno piše.

71' - Ludnica u Dortmundu! Prvo je Atletiko došao do poravnanja preko Koree u 64., a onda je Fulkrug sedam minuta kasnije vratio vodstvo "Milionerima"!

60' - GOOOOOOOOOL! Mbape pogađa s bijele tačke. Sjajan šut s 11 metara, Ter Štegen nije imao šanse!

59' - Penal! Kanselo je srušio Dembelea, a sudija je pokazao na jedanaesterac koji će izvesti Mbape.

57' - Crveni za Ćavija! Trener Barcelone je žestoko prigovarao kod sudije koji ga je isključio. Ovdje pogledajte zbog čega je Ćavi zaradio crveni karton.

54' - GOOOOOOOOOL! Vitinja pogađa, Parižani su nadoknadili zaostatak iz prve utakmice!

49' - GOL! Humels je zatresao vlastitu mrežu, Atletiko se vraća u utakmicu.

48' - Šansa za PSG! Hakimi je šutirao s 20 metara, ali je Ter Štegen uz dosta sreće odbranio.

HT - Kraj prvog poluvremena

40' - GOOOOOOOL! PSG je izjednačio preko Dembelea koji je pogodio udarcem s desetak metara iskosa.

39' - GOL! Borusija dolazi do drugog gola, ovaj rezultat je vodi u polufinale Lige prvaka.

35' - Ćavi je primoran mijenjati, a "žrtva" je Jamal koji mora van igre zbog isključenja Arauha. U igri je Martinez.

34' - GOL! Brandt dovodi Borusiju u vodstvo, "Milioneri" su nadoknadili zaostatak iz prve utakmice.

Duel nakon kojeg je Arauho isključen. Platforma X

29' - Crveni karton! Zaradio ga je Barcelonin Arauho nakon što je srušio Barkolu koji je išao sam prema golu.

12' - GOOOOOOOOOL! Barcelona vodi, a strijelac je Brazilac Rafinja.

1' - Počela je utakmica!

Poznati su sastavi za koje su se odlučili treneri Ćavi Ernandez i Luis Enrike.

Barcelona: Ter Štegen (Stegen), Kunde (Kounde), Arauho (Araujo),Kubrasi (Cubarsi), Kanselo (Cancelo), De Jong, Gindogan (Gundogan), Pedri, Rafinja (Raphinha), Jamal (Yamal), Levandovski (Lewandowski).

PSG: Donaruma (Donnarumma), Hakimi, Markinjos (Marquinhos), Lukas Ernandez (Lucas Hernandez), Mendeš (Mendes), Fabijan Ruiz (Fabian) , Zair-Emeri (Zaire-Emery), Vitinja (Vitinha), Barcola, Dembele, Mbape (Mbappe).

# BORUSSIA DORTMUND
# ATLETICO MADRID
# PSG
# BARCELONA
# LIGA PRVAKA
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