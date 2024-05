Igman sa bodom došao korak bliže opstanku, Zvijezda i službeno napušta društvo najboljih

Fudbaleri Zvijezde 09 i Igmana iz Konjica remizirali su u okviru 30. kola Wwin lige BiH.

Rezultat je bio 2:2, pa je Zvijezda i službeno ispala iz društva najboljih.

Igman dolazi do vodstva već u šestoj minuti. Strijelac je bio Mirsad Ramić, no domaćin brzo dolazi do preokreta.

Petar Karklajić u 31. minuti donosi izjednačenje, a za 2:1 pogađa Godsvil Vadze. Pri rezultatu 1:1 Mirsad Ramić je promašio penl.

Igman je do poravnanja došao u 71. minuti te tako povećao prednost nad Tuzla sitijem, koji se nalazi u zoni ispadanja na pet bodova. Do kraja sezone su još tri kola.