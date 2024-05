Video / Prvo mu zviždali pa digli fantastičnu koreografiju: Mbape se oprostio od PSG

Fali samo Liga prvaka

Mbape je postigao mnogo toga u francuskoj prijestolnici, a jedina velika titula, koja mu nedostaje u ovih sedam godina je titula prvaka Lige prvaka.

Jedan od glavnih razloga Mbapeovog odlaska jeste upravo to što on nije uspio osvojiti Ligu prvaka sa svojom ekipom iako su u par navrata bili jako blizu da to učine.

Real Madrid je majstor za osvajanje tog takmičenja, pa nas ne treba čuditi izbor njegovo idućeg tima.

U saopćenju na društvenim mrežama, Mbappe je govorio o svom oproštaju.



- Uvijek sam govorio da ću razgovarati s vama kada dođe vrijeme i želim vam objaviti da je ovo moja posljednja godina u Pari Sen Žermenu.Neću produžiti ugovor i avantura će se završiti za nekoliko sedmica. Igrat ću svoju posljednju utakmicu na "Parku prinčeva" u nedjelju.

Podsjetimo, predjsednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) je pozvao Real Madrid da dozvoli Mbapeu da predstavlja Francusku na Olimpijskim igrama u Parizu ovog ljeta.