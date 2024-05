Fudbaler koji je Argentini donio titulu svjetskog prvaka optužen za silovanje

Djevojka koja je bila na spornom rođendanu tvrdi da je prije seksualnog napada bila drogirana a zatim i grupno silovana.

- Ja sam Karolina, manekenka i hostesa koja je preživela grupno silovanje čiji je glavni počinilac Gonzalo Montijel, čovjek koji je postigao posljednji gol na Svjetskom prvenstvu. Slavio se njegov rođendan i pozvao me je kući. Upoznali smo se, a oni su me drogirali dok nisam izgubila svijest. To je dokazano tokom istrage, to i da sam vrištala tokom žurke. Gonzalo me je silovao. Dugo sam tražila advokate jer niko nije htio sa mnom na sud, svi su htjeli da se nagodim - rekla je Karolina.

Montijel će se ubrzo vratiti u Argentinu gdje će morati ići na suđenje 17. i 20. septembra.