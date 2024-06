Zašto knjiga o Nikoli Nikiću "Fudbal je moj život", autora Suada Krajinovića?!

Svaki detalj, jer, ruku na srce, Nikića voli "sedma sila“, ali i brojni bivši saigrači, navijači, obična raja. Voli Nidžo našaliti se na svoj račun, pa „kud puko, da puklo“, a sve to začini specifičnim smijehom.

Promocija je održana u prepunoj sali doo „Terme-Ozren“ u općini Petrovo. Prije nego što je knjiga predstavljena brojnim poznatim fidbačslo, imenima, Nikićevim fanovima, ljubiteljima nogometa, obratili su se načelnik Petrova Ozren Petković i gradonačelnik Gračanice Nusret Helić, te dvojica asova tuzlanske Slobode Dževad Šećerbegović i Nihad Mujezinović, te su Nikiću poželjeli zdralju, ličnu i porodičnu sreću.

- Ako me pitate, je li trebala knjiga o Nikoli Nikiću, tvrdim jest. Jest, jer da ne ponavljam šta je sve Želji dao Nikola Nikić, kako je sa Željom znao skršiti Crvenu zvezdu, kao munja protrčati pored svojih čuvara i zabiti golčinu. Jedno vrijeme igranja u Grčkoj, pa povratak u Želju i njegove mnoge dogodovštine, kojima i danas uveseljava ljude gdje god da se pojavi. Kad smo počeli zvati nekad poznate noogometaše da nam kažu riječ-dvije o Nikiću, imali smo problem, jer je poziva bilo toliko da se mogla napisat roman.

Privilegiju da svoje mišljenje o Nidži daju imali su: Edin Džeko, Slaviša Vukičević, Rizah Mešković, Zdenko Jelić, Radmilo Mijalović, Dževad Šećerbegović, Bašdarević, Pančev, Šurjak, Pižon, Husref Musemić, Savičević, Fazlagić, Marić....

- Kao igrač, Nikola je bio surov i nemilosrdan prema protivničkim odbrambenim igračima u pozitivnom smislu, Brz, spretan, lomio je odbrane i zabijao golove. Bio je spreman šaliti se „do daske“ na svoj račun.Duša od čovjeka, napisao je Mirsad Fazlagić.

Fudbalska veličina

Safet Sušić je izjavio da je Nikić, pravo divan čovjek koji nikad nema ružne namjere, loše misli kazao je Safet Šušić, a poznati novinar Senad Hadžifejzović je o Nikiću rekao da je njega teško i lako opisati.

- Teško, jer se ne može opisati, šta on prestavlja i koja je to fudbalska veličina. Lako, jer je bio ono sve najbolje. A o šalama na svoj račun koje se i danas prepričavaju, spomene li se Nikićevo ime, prasne se u smijeh i to u onaj zdravi humor. Eto, zato je trebala knjiga o Nikoli Nikiću - kazao je autor Suad Krajinović.