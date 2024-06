Prao suđe za 5 eura, od stida ne nosi očevo prezime: Sa 32 godine igra svoj prvi EURO

Evropsko prvenstvo u Njemačkoj počelo je jučer, a za niz poznati evropskih zvijezda koji su godinama u vrhu ovo je prvi kontinentalni turnir u karijeri.

Jan Oblak je dobro poznato golmansko ime, Dani Carvahal je legenda Reala, dok se Virgil Van Dijk opravdano smatra najboljim štoperom svijeta. Za njih trojicu će ovo biti prvi Euro u karijeri, a možda i posljednji s obzirom na godine.

Zvuči neobično

Zaista zvuči neobično da će Van Dijk tek sa 32 godine (u julu slavi 33. rođendan) po prvi put zaigrati na Evropskom prvenstvu. Sve je to posljedica kasnijeg sazrijevanja kao fudbalera.

Stameni štoper je svjetsku slavu stekao 2018. godine kada je napravio transfer iz Southamptona u Liverpool. Tada je imao 27 godina. A Evropsko prvenstvo 2021. godine je preskočio zbog teške povrede ligamenata.

Zanimljiva je životna priča ovog sjajnog fudbalera. Odrastao je i rođen u Bredi. Imao je teško djetinjstvo, a zanimljivo da je i prao suđe uz platu od 5 eura u jednom restoranu.

Van Dijka i njegovu porodicu otac Ron je napustio kada je danas odlični defanzivac imao svega 12 godina. Od tada do današnjeg dana ne želi da zna za njega.



O Ronu se danas zna malo toga, osim da je oformio novu porodicu te da od sramote koju mu je priredio Van Dijk ne želi da nosi njegovo prezime na dresu.

Naporni rad

Kako je morao naporno raditi još od malena kako bi donio novac u svoj dom, sa 19 godina mu je puklo slijepo crijevo. Na kraju je jedva preživio.

Ipak, sve životne probleme je uspješno prebrodio i danas se mnogi za njega kažu da je najbolji defanzivac svijeta. Sada ima priliku i obradovati svoju naciju na Evropskom prvenstvu.

"Kao kapiten ja sam produžetak trenera na terenu. Znam da je to moja uloga i sretan sam zbog toga i odgovara mi. Kao kapitena, znaš da su sve oči uprte u tebe, ali navikao sam se na to i to je nešto u čemu uživam", rekao je Van Dijk pred start Eura.

"Pobjeđivati ​​u mečevima i ići što je dalje moguće. To mi je trenutno na umu. Boriti se kao tim, kao država, zajedno. Sigurno se veselim takmičenju."

Nizozemska je prvak Evrope do sada bila samo jednom i to 1988. godine. U Njemačkoj će u grupnoj fazi za rivale imati Poljsku, Francusku i Austriju.