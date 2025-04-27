Junak Barcelone: Očekivao sam da će Modrić tako dodati

Fudbaleri Barcelone sinoć su osvojili Kup kralja rezultatom 3:2 protiv Real Madrida, a junak Barcelone bio je Žil Kunde (Jules Kounde) koji je u 116. minuti presjekao dodavanje Luke Modrića za Brahima Diaza i s 20-ak metara zabio u donji desni kut Realovog gola.

Njegov gol Barceloni je donio 32. titulu u ovom tamičenju.

Inače, nakon što je Pedri bio precizan u 28. minuti, Barcelona je prva stigla u vodstvo, potom je uslijedio preokret Reala preko Kilijana Mbapea (Kyliana Mbappea). Mbape je zabio iz slobodnog udarca u 70. i Aureliena Tchouamenija, koji je bio precizan u 77. minuti. Utakmicu je u produžetak odveo Feran Tores (Ferran Torres) pogotkom iz 84. minute.

Komentar svega je nakon utakmice dao Kunde.