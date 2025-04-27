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32. TITULA KLUBA

Junak Barcelone: Očekivao sam da će Modrić tako dodati

Vidio sam i igrače sa svoje desne strane, ali odlučio sam se na udarac, poručio je Kunde

Žil Kunde. AP Photo / Joan Monfort

A. O.

27.4.2025

Fudbaleri Barcelone sinoć su osvojili Kup kralja rezultatom 3:2 protiv Real Madrida, a junak Barcelone bio je Žil Kunde (Jules Kounde) koji je u 116. minuti presjekao dodavanje Luke Modrića za Brahima Diaza i s 20-ak metara zabio u donji desni kut Realovog gola.

Njegov gol Barceloni je donio 32. titulu u ovom tamičenju.

Inače, nakon što je Pedri bio precizan u 28. minuti, Barcelona je prva stigla u vodstvo, potom je uslijedio preokret Reala preko Kilijana Mbapea (Kyliana Mbappea). Mbape je zabio iz slobodnog udarca u 70. i Aureliena Tchouamenija, koji je bio precizan u 77. minuti. Utakmicu je u produžetak odveo Feran Tores (Ferran Torres) pogotkom iz 84. minute.

Komentar svega je nakon utakmice dao Kunde.

- Posebna večer, posebno uz moj gol. Vidio sam da će Modrić odigrati to dodavanje, očekivao sam to. Vidio sam i igrače sa svoje desne strane, ali odlučio sam se na udarac. Dobro je završilo. Jako sam sretan i ponosan na svoju ekipu. Opet smo pokazali karakter i kakva smo ekipa – kazao je Kunde.

Inače, u januaru je Barcelona osvojila Španjski superkup (5:2 protiv Reala), a sad Kup kralja. Vodeća je ekipa La Lige i u šansi za naslov u španskom prvenstvu, ali i za trofej u Ligi prvaka.

Suparnik u polufinalu tog takmičenja joj je Inter.

# LUKA MODRIĆ
# NOGOMET
# BARCELONA
# JULES KOUNDE
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