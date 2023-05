Nakon osvajanja Mont Everesta: Tomislav Cvitanušić se vratio u Sarajevo

Bosanskohercegovački triatlonac i alpinista Tomislav Cvitanušić večeras je stigao u Sarajevo nakon što je uspješno završio misiju i popeo se na najveću planinu svijeta Mont Everest visoku 8.848 metara, javlja Anadolija.

Na Aerodromu u Sarajevu dočekali su ga prijatelji, rodbina i brojni mediji.

Poznati bh. alpinista u obraćanju novinarima zahvalio se posebno medijima i javnosti jer su ga pratili tokom čitave misije do samog vrha Mont Everesta. Dodao je da je sve vrijeme uspona imao kontakt i podršku svog učitelja i legendarnog alpiniste Muhameda Gafića.

- To je bilo važno, jer Everest se ne može penjati iz teretane, to ne ide na snagu, to mora biti iz srca, a ja sam bio ispunjen tolikom podrškom i to mi je puno pomoglo - rekao je Cvitanušić.