Rukometni "Zmajevi" u nemogućoj misiji protiv Portugala

Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će igrati uzvratni meč baraža protiv Portugala za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2025. godine.

Prvi meč ove dvije reprezentacije odigran u portugalskom Gimaraešu, završio je rezultatom 29:19 u korist domaćina.

Nakon prve utakmice u Portgualu, jasno je da izabranike Damira Doborca čeka pa gotovo nemoguća misija pred punim Mejdanom.

- Igramo protiv rivala koji je dosta kvalitetniji u ovom trenutku i to se pokazalo na terenu. I mi radimo na sebi. Bez obzira što nam treba vremena, jer smo kratko zajedno imaju stvari koje nisu potrebne da bi se pokazale na terenu. Svjesni smo svi da nismo bili na najboljem nivou. Pokušavamo koliko je moguće u kratkom vremenu da se regenerišemo i pripremimo za meč. Nadam se da smo svi svjesni da možemo više i da ćemo dati sve od sebe da popravimo utiske iz prvog meča.

Imamo šanse sigurno. U prvom meču smo na početku bili u grču do neke 8. ili 9. minute, te je sve bilo ok do neke 45. minute, ali smo u defanzivnoj tranziciji bili slabiji i to nas je koštalo boljeg rezultata. Apsolutno vjerujem u ove momke, u ovaj odabir igrača, u njihov kvalitet i u sve što posjeduju. I dat ćemo sve od sebe da pokažemo da možemo više - rekao je selektor reprezentacije BiH Damir Doborac.

Meč između Bosne i Hercegovine i Portugala na rasporedu je od 17 sati uz direktan TV prijenos na Face TV.