Zadnji puta igrali Svjetsko prvenstvo davne 1997. godine, sada su šokirali Crnogorce i plasirali se

Muška rukometna reprezentacija Italije pobijedila je Crnu Goru i tako se plasirala na Svjetsko prvenstvo 2025. godine.

Italijani su se na prvenstvo koje će se održati u Hrvatskoj, Norveškoj i Danskoj plasirali sa dvije pobjede iz dva meča, a ukupni rezultat je glasio 66:58 u korist italijanske reprezentacije.

Ovaj plasman je veliko iznenađenje s obzirom na to da je do sad svega jednom igrala na Svjetskom prvenstvu, i to davne 1997. godine u Japanu. Tada je u grupnoj fazi upisala pobjedu, neriješen rezultat i tri poraza, a zatim ispala s turnira.

- Ovo je ostvarenje sna - rekao je italijanski selektor Rikardo Trilini (Riccardo Trillini).