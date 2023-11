Đoković odgovorio na pitanje o stomačnim tegobama

Novak Đoković, podizanjem pehara, uspješno je okončao učešće na Matersu u Parizu, iako je tokom cijelog turnira patio od stomačnih problema. Pobijedivši Grigora Dimitrova sa 2:0 u setovima, Đoković je ostvario još jedan značajan uspjeh u svojoj karijeri.

Nakon velike pobjede, Đoković se našao na konferenciji za medije, gdje je dobio zanimljivo pitanje u vezi s svojim stomačnim problemima. Pitanje je stiglo od novinara čija supruga također ima slične tegobe, a tražio je savjet kako se Đoković oporavio od njih.

- Nisam ljekar i zato ne mogu da dajem medicinske savjete (smijeh). Pretpostavljam da su svi različiti, ali znate, za mene je hidratacija ključna, zaista. Ne mogu da govorim u ime vaše žene ili bilo koga drugog, koja vrsta lijeka pomaže ili ne pomaže - odgovorio je Đoković

Zatim je dodatno opisao svoje iskustvo sa stomačnim problemima tokom turnira.

- Znate, ovih dana nisam mogao da jedem, pa sam jeo samo jednom dnevno, a ponekad nisam ništa. Držao sam se tečnosti, jer je sve što sam stavio u usta vrlo brzo nestalo (smijeh). Ali iskusio sam bolove u stomaku kao i bilo ko drugi. Možda je za mene to trajalo manje nego za vašu ženu, nisam siguran, ali to su bila tri-četiri dana žestoke borbe. Nedjelja je prvi dan kada osjećam da je to iza mene - istakao je Đoković.