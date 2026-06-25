EU i Vijeće Evrope pokrenuli projekat podrške Ustavnom sudu BiH

Evropska unija i Vijeće Evrope zvanično su 25. juna 2026. godine u Sarajevu pokrenuli projekat „Podrška ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini kroz ustavno sudovanje“.

Trogodišnja inicijativa pružit će podršku Ustavnom sudu BiH u jačanju institucionalnih i tehničkih kapaciteta te unapređenju njegove uloge u zaštiti ustavnih prava i vladavine prava. Projekat će doprinijeti primjeni evropskih standarda ljudskih prava, jačanju zaštite građana i povećanju povjerenja javnosti u ustavno sudovanje.

Pokretanju projekta prisustvovali su predstavnici Ustavnog suda, Evropske unije, Vijeća Evrope, domaćih institucija i stručne javnosti.

Šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka (Luigi Soreca) istakao je da nezavisan i efikasan Ustavni sud ima ključnu ulogu u zaštiti prava građana, očuvanju vladavine prava i napretku Bosne i Hercegovine na evropskom putu.

Voditeljica Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu Bojana Urumova naglasila je da podrška nezavisnom i efikasnom Ustavnom sudu predstavlja ulaganje u demokratiju i zaštitu ljudskih prava.

Predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman zahvalio je Evropskoj uniji i Vijeću Evrope na podršci, posebno u izazovnom periodu za rad Suda, naglasivši opredijeljenost institucije da štiti ljudska prava i vladavinu prava.

U naredne tri godine projekat će biti usmjeren na jačanje institucionalne saradnje, unapređenje znanja pravnih stručnjaka o evropskim standardima ljudskih prava te dodatno osnaživanje kapaciteta Ustavnog suda BiH.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2,223 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija i Vijeće Evrope, dok njegovu provedbu osigurava Vijeće Evrope.