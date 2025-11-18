Video / Snijeg se ne šali: Pogledajte koliko pada u Sarajevu

Bijeli pokrivač prekrio je ulice, krovove i parkove, dok su lampe i svjetla grada reflektirala snježne pahulje.

Glavni grad Bosne i Hercegovine večeras je zabijelio snijeg.

Saobraćaj se za sada odvija nesmetano, ali vozačima se savjetuje oprez zbog poledice.

Snijeg je unio dašak zime i podsjetio na čaroliju zimskih večeri u glavnom gradu.

