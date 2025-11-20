Bakir Krajinović za "Avaz": Od subote se spremite za minuse

Nakon što smo uživali u mnogo toplih jesenjih dana, došlo je vrijeme da se vremenske prilike obrnu. Kiša, snijeg, niske temperature, možda i nisu najdraže mnogim građanima BiH, ali ipak, kraj je godine, stiže zima i takvi vremenski uvjeti su očekivani.

Nestabilna atmosfera

Meteorolog Bakir Krajinović za „Avaz“ je govorio o tome šta nas očekuje u narednim danima.

- Promjenu od utorka je prouzrokovao jedan frontalni sistem koji je pristigao sa sjeverozapada i uslovio padavine, sinoć je bilo snijega i u nižim nadmorskim visinama. Narednih nekoliko dana širom Bosne i Hercegovine očekujemo promjenljive vremenske prilike s konstantnim padom vrijednosti temperatura zraka. Od subote moramo biti spremni na minuse tokom jutarnjih sati u Bosni, a vrijednosti koje očekujemo u nedjelju su od minus 5 do 0 stepeni Celzijusa. Kako sedmica bude odmicala, tako će i vrijednosti temperatura zraka još biti i niže – ispričao je Krajinović.

Kraj mjeseca, iduće sedmice, donosi dosta niske temperature zraka, česte padavine, tako da atmosfera neće biti stabilna sve do kraja ovog mjeseca.

- Zbog čestih padavina koje će vrlo brzo iz kiše prelaziti u susnježicu i snijeg i u nižim nadmorskim visinama, s obzirom na to da će biti dosta niske temperature, mogao bi se formirati slabiji snježni pokrivač, ali ne onaj pravi snježni pokrivač koji mi očekujemo zimskih mjeseci u našoj zemlji, s obzirom na to da neće ni biti puno snijega. Tako da hladnije, nestabilnije, ono što u narodu se kaže ružnije vrijeme narednih nekoliko dana – kazao je Krajinović.

Danas, u četvrtak, dominira jugo, pa će na jedan kraći period i temperature porasti.

- Očekujemo da će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz pojavu magle te vrlo slabe kiše na jugu i jugozapadu zemlje. Ono što trebamo od temperatura očekivati tokom jutarnjih sati su vrijednosti od 2 do 8 stepeni u Bosni, na jugu do 12, maksimalne u Bosni do 16 stepeni, na jugu zemlje do 18 stepeni – najavio je Krajinović.

Ponovo će jugo biti faktor koji će djelovati na biometeorološke prilike u našoj zemlji. I nakon toga ide promjena koja će biti uslovljena zračnom masom sa sjeveroevropskog kontinenta koja će donijeti niske vrijednosti temperatura, zraka, nove snježne padavine te nove rizike i izazove koji idu uvijek uz ta dva elementa.

Brojni izazovi

Nagla promjena u temperaturnim vrijednostima donosi brojne izazove za stanovništvo, zato se preporučuje oprez svim pogođenim skupinama.

- Razlika u srednjim i dnevnim temperaturama u ponedeljak i utorak je bila i do 15 stepeni. U ponedeljak smo imali konstantno vrijednosti temperatura od ranih jutarnjih sati iznad 15, a u utorak ujutro smo se probudili s vrijednostima između 2 stepena i 5 stepeni – kazao je Krajinović.

Nagle promjene

- Nagle izmjene vremenskih prilika, ne samo da donose rizike kada je u pitanju i saobraćaj i sve ostalo što se planira na otvorenom, nego će se jako loše odraziti na sve hronične bolesnike i meteoropate, kao i na većinu populacije naše zemlje. Ove promjene se teško podnose, s obzirom na to da su u vrlo kratkom periodu značajne razlike između temperatura, ali i drugih meteoroloških elemenata i pojava – kazao je Krajinović.