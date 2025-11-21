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VANREDNO ZAKAZANE

Predstavnički dom Parlamenta FBiH danas će održati dvije sjednice

Održavanje ovih dviju sjednica tražila je opozicija

Predstavnički dom Parlamenta FBiH. FENA

FENA

21.11.2025

Predstavnički dom Federalnog parlamenta danas planira održati dvije vanredne sjednice.

Prva je sazvana za 9.00 sati s jednom tačkom dnevnog reda - 'Informacijom o navodnim nelegalnim radnjama premijera Nermina Nikšića i uplitanju u rad policijskih organa Federacije BiH'.

Mada na službenoj internet-stranici Doma, za razliku od prve, jučer nije bilo najave i o drugoj današnjoj sjednici, predsjedavajući Dragan Mioković potvrdio je da je planirana, također kao vanredna.

Ranije je objavljeno da će početi u 15.00 sati i da bi njena tema trebalo da bude gubitak radnih mjesta u Federaciji BiH u razdoblju koje se odnosi na određeni period prošle i ove godine.

Održavanje ovih dviju sjednica tražila je opozicija.

Materijali za raspravu će biti naknadno dostavljeni, kako je Mioković ranije naveo u pozivu zastupnicima.

# PREDSTAVNIČKI DOM
# SJEDNICA
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