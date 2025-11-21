Jelena Trivić: "Blanušina pobjeda je početak kraja Dodikovog režima"

Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, pozvala je građane da na predstojećim izborima glasaju protiv Siniše Karana, poručivši da bi, prema njenom mišljenju, pobjeda Bojana Blanuše označila početak političkih promjena u Republici Srpskoj. Govoreći za BN televiziju, Trivić je istakla da 28. novembra Ustavni sud Bosne i Hercegovine treba odlučiti o ustavnosti Vlade Save Minića.

- Svakom je jasno da se radi o neustavnoj vladi, jer građanin Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nije više bio predsjednik kada je Savi Miniću dao mandat, a Ustav RS kaže da mandat za sastav entitetske Vlade daje Predsjednik RS, što Dodik tog 23. augusta nije više bio - podsjetila je Trivić. Navela je da bi eventualno usvajanje apelacije pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine otvorilo put promjeni izvršne vlasti u entitetu. - Ako Sud utvrdi da Vlada Save Minića nema ustavni osnov, što bi bilo potpuno očekivano, onda će Blanušina pobjeda otvoriti put novoj vladi s legitimitetom, legalitetom i ustavnim osnovom, jer bi mandat bio u njegovim rukama - rekla je Trivić.