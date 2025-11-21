Borenović: U nedjelju glasamo za dobrog, pristojnog, stručnog i odgovornog čovjeka

- Za dva dana je važan izborni dan! U nedjelju glasamo za promjene, glasamo za Branka Blanušu, profesora elektrotehničkih nauka, a prije svega dobrog, pristojnog, stručnog i odgovornog čovjeka - napisao je Borenović na svom nalogu na platformi X.

Zastupnik PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Branislav Borenović, uputio je poruku građanima uoči prijevremenih izbora u RS-u.

- Glas za Blanušu je glas za dostojanstvenu, zaposlenu i pravednu Republiku Srpsku, za normalno društvo u kojem nema mjesta za izopačene, koruptivne i kriminalne pojave koje urušavaju našu zemlju - dodao je.

- Glasajući za Branka, glasamo za bolju, ljepšu, sigurniju i ponosniju Republiku Srpsku. Sa takvim potezom olovke na najlakši način kažnjavamo primitivizam, bahatost i lopovluk vladajućeg nenarodnog režima. Izbor je jednostavan i jedino ispravan - zaključio je.