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UOČI IZBORA U RS

Borenović: U nedjelju glasamo za dobrog, pristojnog, stručnog i odgovornog čovjeka

Glas za Blanušu je glas za dostojanstvenu, zaposlenu i pravednu Republiku Srpsku, za normalno društvo u kojem nema mjesta za izopačene, poručio je

Branislav Borenović. Dejan Rakita/PIXSELL

M. Až.

21.11.2025

Zastupnik PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Branislav Borenović, uputio je poruku građanima uoči prijevremenih izbora u RS-u.

- Za dva dana je važan izborni dan! U nedjelju glasamo za promjene, glasamo za Branka Blanušu, profesora elektrotehničkih nauka, a prije svega dobrog, pristojnog, stručnog i odgovornog čovjeka - napisao je Borenović na svom nalogu na platformi X.

- Glas za Blanušu je glas za dostojanstvenu, zaposlenu i pravednu Republiku Srpsku, za normalno društvo u kojem nema mjesta za izopačene, koruptivne i kriminalne pojave koje urušavaju našu zemlju - dodao je.

- Glasajući za Branka, glasamo za bolju, ljepšu, sigurniju i ponosniju Republiku Srpsku. Sa takvim potezom olovke na najlakši način kažnjavamo primitivizam, bahatost i lopovluk vladajućeg nenarodnog režima. Izbor je jednostavan i jedino ispravan - zaključio je.

# BRANISLAV BORENOVIĆ
# BRANKO BLANUŠA
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