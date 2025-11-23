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PET MOBILNIH TIMOVA

Trebinje: Otvorena sva biračka mjesta

Za sada izborni proces protiče bez problema, nadamo se da će tako i ostati, rekao je Terzić

Tokom glasanja. RTRS

A. O.

23.11.2025

U Trebinju je jutros svih 48 biračkih mjesta za glasanje na prijevremenim izborima za predsjednika RS otvoreno na vrijeme, potvrdio je novinarima predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Siniša Terzić.

Terzić je rekao da su lokacije biračkih mjesta identične, kao i na prethodnim izborima, a osim redovnih biračkih mjesta formirano je pet mobilnih timova, piše RTRS.

- Za sada izborni proces protiče bez problema, nadamo se da će tako i ostati - rekao je Terzić.

On je rekao da će biračka mjesta biti otvorena do 19.00 časova.

Pravo glasa u Trebinju ima 32.115 građana.

# PRIJEVREMENI IZBORI
# GLASANJE
# TREBINJE
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