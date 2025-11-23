Vulić: Doboj pokazao da ne dozvoljava da mu drugi nameću mišljenje

Sanja Vulić izjavila je da je Doboj pružio jasnu podršku kandidatu ove stranke za predsjednika Republike Srpske Siniši Karanu, poručivši da građani "ne dozvoljavaju da im drugi nameću mišljenje niti da se iživljavaju nad legitimno izabranim predstavnicima institucija Srpske".

Vulić je istakla da je politika SNSD-a, kako navodi, prepoznata među građanima jer su stranački članovi prisutni na terenu i razgovaraju s ljudima o ključnim problemima.

Dodala je da je, prema njenim riječima, Republika Srpska "otvorenog srca za sve narode", te da, za razliku od Federacije BiH, neće "davati svoje resurse pod koncesiju stranim kolonizatorima".

Član Glavnog odbora SNSD-a iz Doboja Boris Jerinić naveo je konkretne brojke po biračkim mjestima, naglasivši da je Karan u Šešlijama dobio 63 glasa, u Majevi 220, u Kožuhama 524, a u Opsinama 195 glasova, ocjenjujući da ti rezultati pokazuju ubjedljivu prednost nad kandidatom SDS-a.

Jerinić je poručio da je "pobjeda Karana pobjeda srpskog naroda protiv stranog intervencionizma", te da je riječ o još jednoj, kako tvrdi, pobjedi SNSD-a u Doboju, gdje građani samostalno donose političke odluke.

Prema podacima Gradske izborne komisije, na prijevremenim predsjedničkim izborima u Doboju danas je glasalo 40 posto upisanih birača. Ukupno je registrovano 62.876 birača.