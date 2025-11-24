Dodikov plan pukao: Da je bio kandidat, Stanivuković bi pomeo SNSD

Dodik je ove izbore zamislio kao veliki povratak. Nakon što je pristao da plati kaznu i formalno se povuče s funkcije predsjednika RS-a, plan je bio jasan: predstaviti sebe kao žrtvu “sarajevsko-međunarodno-muslimanske zavjere”, a prijevremene izbore pretvoriti u patriotski referendum o “odbrani Republike Srpske”. U tom narativu, Karan je trebao biti samo tehnički kandidat, glas za Dodika - i ništa više.

Međutim, plan se raspao na terenu.

1. Tjesna pobjeda Karana pokazuje pukotine u Dodikovoj moći

Uprkos ogromnoj institucionalnoj prednosti, neviđenoj mobilizaciji javnog sektora, medijskoj propagandi i masovnoj upotrebi partijskog aparata i mogućim izbornim malverzacijama u SNSD-ovim općinama poput Doboja, Zvornika i Laktaša - jedva su uspjeli zadržati prednost, pobijedivši tek naznatno s nekoliko hiljada glasova razlike.

Karanova minimalna razlika nije znak snage, nego slabosti. SNSD djeluje vrlo nervozno, čak iako formalno pobjeđuje - govor tijela Dodika i ljudi iz vrha stranke sinoć na press konferencije to je potvrdio više nego zvanične izjave koje su izlazile iz usta. Usta su govorila jedno, no tijela nešto sasvim drugo.

2. Opozicija dobila veliku priliku - ali samo ako prestanu sami sebe saplitati

Ovo je najpovoljniji trenutak za opoziciju u RS-u u posljednje dvije decenije. SNSD više nije neprikosnoven; njegova pobjeda je krhka. Realni trend u ostatku RS-a govori da Dodik više nije magnet koji garantuje pobjede - već politički teret koji jedva održava sistem na životu.

Ali opozicija ima jedan ključni problem: sujete.

Ako SDS, PDP, Lista za pravdu i red i ostali nastave ratovati međusobno, prednost SNSD-ove mašinerije opet će preovladati. Ako shvate da je ovo možda posljednja velika prilika, ako naprave široki blok i podignu izlaznost - SNSD nakon tačno 20 godina može pasti.

3. Najveći neiskorišteni potencijal - ljudi koji ne glasaju

SNSD svake izbore dobije praktično istu, discipliniranu, partijski kontrolisanu količinu glasova. Oni zavise od mašinerije, zaposlenih u javnim institucijama, ljudi kojima su dužni ili ovisnih o sistemu.

Opozicija svoj rast može ostvariti značajan ras samo na jednom mjestu: među apstinentima.

Na izborima u RS-u redovno 40–50% građana ne glasa. Tu je najveći rezervoar promjene.

Ako se opozicija uspije predstaviti kao ozbiljna, jedinstvena, fokusirana i bez međusobnih udara - to je publika koja može okrenuti rezultat. Upravo zato SNSD najviše strahuje od visoke izlaznosti.

4. Da je Stanivuković bio kandidat - SNSD bi izgubio

To se danas već otvoreno priča i unutar samog SNSD-a. Sviđao se nekome ili ne, Draško Stanivuković je najpopularniji političar u RS-u. I jedini koji, uz eventualno Vukanovića i Trivić, ima stvarnu emotivnu mobilizacijsku snagu kod mlađih birača.

5. Dodikova retorika sve manje prolazi

Dodikove priče o Schmidtu, “muslimanskim predstavnicima“ predstavnicima”, “konglomeratima”, “muslimanskim medijima”, „stranim plaćenicima“ i ostalim starim narativima više jednostavno ne mobiliziraju kao nekada. Ljudi sve više gledaju:

A dodikovska priča o “oprobanim neprijateljima RS-a” zvuči sve više kao reciklirana ploča koja je izgubila moć.

Upravo zato je SNSD-ova pobjeda na papiru - a poraz na terenu.

Ako se opozicija konsolidira, ako se dogovori oko jednog predsjedničkog kandidata i ako prestanu međusobni ratovi - SNSD se 2026. može prvi put suštinski poraziti.

Karanova tjesna pobjeda nije trijumf, nego posljednji signal upozorenja režimu.

Ovo je trenutak kada SNSD slabi, a opozicija dobija zamah. Još im samo treba –-redoslijedom:

1. Jedan ozbiljan kandidat.

2. Visoka izlaznost.

3. Zajednička kampanja.

4. Fokus na ekonomiju, kriminal i korupciju.

Ako to ispune, Dodiku se zaista može “vidjeti leđa”.

Ako ne - SNSD će i dalje preživljavati zahvaljujući disciplini svoje mašinerije.