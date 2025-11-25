Brčko: Obilježen Dan državnosti u Distriktu

U organizaciji Koordinacije temeljnih boračkih udruženja, proisteklih iz 108/215 Viteške motorizovane brigade ARBiH Brčko na području Distrikta BiH danas je započeo program obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Događaj je započeo prigodnim polaganjem cvijeća i vijenaca na nekoliko važnih lokacija i to na mezaristanu u Gornjem Rahiću, na centralnom spomeniku palim pripadnicima Armije Republike BiH, te u samom centru Brčkog, te na Spomen-kosturnici NOR-a (1941–1945).

U ime Koordinacije Nedžad Kladnjaković je podsjetio na istorijsko zasjedanje ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu prije 82 godine, kada je obnovljena državnost BiH. Naglasio je važnost prenošenja sjećanja na taj događaj mladim generacijama kao dijela kulturne i historijske obaveze.