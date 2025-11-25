Brčko: Obilježen Dan državnosti u Distriktu

U organizaciji Koordinacije temeljnih boračkih udruženja, proisteklih iz 108/215 Viteške motorizovane brigade ARBiH Brčko na području Distrikta BiH danas je započeo program obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine.
25. NOVEMBAR
Događaj je započeo prigodnim polaganjem cvijeća i vijenaca na nekoliko važnih lokacija i to na mezaristanu u Gornjem Rahiću,
Obilježen Dan državnosti u Brčkom. Vladimir Matijević/FENA
U organizaciji Koordinacije temeljnih boračkih udruženja, proisteklih iz 108/215 Viteške motorizovane brigade ARBiH Brčko na području Distrikta BiH danas je započeo program obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine.
Događaj je započeo prigodnim polaganjem cvijeća i vijenaca na nekoliko važnih lokacija i to na mezaristanu u Gornjem Rahiću, na centralnom spomeniku palim pripadnicima Armije Republike BiH, te u samom centru Brčkog, te na Spomen-kosturnici NOR-a (1941–1945).
U ime Koordinacije Nedžad Kladnjaković je podsjetio na istorijsko zasjedanje ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu prije 82 godine, kada je obnovljena državnost BiH. Naglasio je važnost prenošenja sjećanja na taj događaj mladim generacijama kao dijela kulturne i historijske obaveze.
Član Koordinacije Avdija Banda, istakao je značaj Armije Republike BiH i njenog doprinosa očuvanju državnosti.
- BiH se branila i odbranila, pa je važno da generacije koje dolaze razumiju žrtvu i hrabrost onih koji su dali svoje živote, rekao je Banda.
Program obilježavanja bit će nastavljen večeras svečanom akademijom u Domu kulture u Brčkom, gdje će profesor dr. Mahir Muharemović iznijeti pravni osvrt na izazove s kojima se Bosna i Hercegovina suočava u 21. vijeku.
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