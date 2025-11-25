Dojava o bombi u hotelu u kojem se održavala svečana sjednica SDP-a bila lažna

Policijski službenici PU Banja Luka izvršili su protivdiverzioni pregled hotela "Marriott" i tom prilikom utvrđeno je da nema sigurnosnih prijetnji.
POTVRĐENO IZ PU BANJA LUKA
Policija je odmah izašla na lice mjesta, a hotel je bio evakuisan dok je trajao protivdiverzioni pregled
Sjednica GO SDP-a. SDP BiH
Policijski službenici PU Banja Luka izvršili su protivdiverzioni pregled hotela "Marriott" i tom prilikom utvrđeno je da nema sigurnosnih prijetnji.
Iz PU Banja Luka ranije je rečeno da je policiji danas u 16.55 nepoznata osoba putem telefona prijavila da je u hotelu u Banjaluci postavljena bomba.
Policija je odmah izašla na lice mjesta, a hotel je bio evakuisan dok je trajao protivdiverzioni pregled.
Podsjećamo, u tom hotelu je bila održana svečana sjednica Glavnog odbora SDP-a povodom Dana državnosti, a nakon govora predsjednika SDP-a Nermina Nikšića oni su bili prinuđeni napustiti hotel.
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