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POTVRĐENO IZ PU BANJA LUKA

Dojava o bombi u hotelu u kojem se održavala svečana sjednica SDP-a bila lažna

Policija je odmah izašla na lice mjesta, a hotel je bio evakuisan dok je trajao protivdiverzioni pregled

Sjednica GO SDP-a. SDP BiH

S. S.

25.11.2025

Policijski službenici PU Banja Luka izvršili su protivdiverzioni pregled hotela "Marriott" i tom prilikom utvrđeno je da nema sigurnosnih prijetnji.

Iz PU Banja Luka ranije je rečeno da je policiji danas u 16.55 nepoznata osoba putem telefona prijavila da je u hotelu u Banjaluci postavljena bomba.

Policija je odmah izašla na lice mjesta, a hotel je bio evakuisan dok je trajao protivdiverzioni pregled.

Podsjećamo, u tom hotelu je bila održana svečana sjednica Glavnog odbora SDP-a povodom Dana državnosti, a nakon govora predsjednika SDP-a Nermina Nikšića oni su bili prinuđeni napustiti hotel.

# BANJA LUKA
# SDP BIH
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