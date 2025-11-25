Dojava o bombi u hotelu u kojem se održavala svečana sjednica SDP-a bila lažna

Policijski službenici PU Banja Luka izvršili su protivdiverzioni pregled hotela "Marriott" i tom prilikom utvrđeno je da nema sigurnosnih prijetnji.

Iz PU Banja Luka ranije je rečeno da je policiji danas u 16.55 nepoznata osoba putem telefona prijavila da je u hotelu u Banjaluci postavljena bomba.

Policija je odmah izašla na lice mjesta, a hotel je bio evakuisan dok je trajao protivdiverzioni pregled.