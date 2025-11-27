Sud odbacio prijedlog CIK-a: Dodik ostaje upisan kao predsjednik SNSD-a

Osnovni sud u Banjoj Luci odbacio je prijedlog Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da se Milorad Dodik izbriše iz registra kao ovlaštena osoba za zastupanje Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

U saopćenju suda navedeno je da ne postoji zakonski osnov da se postupak brisanja pokrene po službenoj dužnosti.

- Osnovni sud u Banjoj Luci, odlučujući o prijedlogu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, da sud po službenoj dužnosti pokrene vanparnični postupak za brisanje Milorada Dodika kao lica ovlaštenog za zastupanje političke organizacije Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) iz registra političkih organizacija koji vodi ovaj sud, u vijeću sastavljenom od troje sudija, donio dana 24.11.2025. godine Rješenje pod brojem Rp-9/02, kojim se odbacuje prijedlog Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine od 22.10.2025. godine, s obzirom kako ni Zakonom o vanparničnom postupku ni Zakonom o političkim organizacijama niti bilo kojim drugim zakonom nije određeno da sud koji vodi registar političkih organizacija po službenoj dužnosti pokreće postupak za brisanje lica ovlaštenog za zastupanje političke organizacije iz registra. - navodi se.

Kako su dodali, protiv ove odluke dozvoljena je žalba Okružnom sudu u Banja Luci u roku od osam dana od prijema rješenja, putem Osnovnog suda.